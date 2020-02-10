AŞIRI sağın oylarıyla eyalet başbakanı seçilen, gelen baskılar üzerine istifa etmek zorunda kalan FDP’li Thomas Kemmerich, şimdi de gelen ölüm tehditleri üzerine sıkı polis koruması altına alındı. Kemmerich’in eşi ve ailesine de ölüm tehditleri geldiği, eşine sokak ortasında tükürüldüğü belirtildi. FDP’nin Berlin merkezinden Tagesspiegel gazetesine yapılan açıklamada, FDP binalarına zarar verildiği, siyasetçilerinin sokakta tehdit ve saldırılara uğradığı belirtildi. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde FDP’Li politikacı Karoline Preisler’in havai fişek saldırısı üzerine kızıyla kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi. FDP’li Federal Meclis milletvekili Konstantin Kuhle, “Tam bir çatışma içindeyiz. Ben bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım” dedi.