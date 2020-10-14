MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Tallboy’ imha edilirken patladı
GeriAvrupa ‘Tallboy’ imha edilirken patladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

‘Tallboy’ imha edilirken patladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Tallboy’ imha edilirken patladı
Abone Olgoogle-news

Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba etkisiz hale getirilirken patladı.

BBC’nin haberine göre olay, liman şehri Swinoujscie dışında Piast Kanalı yakınında meydana geldi. Polonya Donanması, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan deprem bombası Tallboy’u etkisiz hale getirmek için bölgeden en az 750 kişiyi tahliye etti. Baltık Denizi’nin derinliklerine gömülen ve neredeyse yarısı patlayıcıdan oluşan 5 bin 400 kilo ağırlığında, 6 metre uzunluğundaki bomba, etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladı. Tüm şehirde hissedilen patlamanın etkisiyle büyük bir su kütlesi havaya yükselirken, operasyona katılan tüm dalgıçlar olaydan yara almadan kurtuldu.
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin 1945 yılında attığı deprem bombası, Alman kruvazörü Lützow’u batırmıştı. Swinoujscie, o dönemde Almanya’ya aitti ve bombardıman sırasında Swinemünde ismiyle anılıyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle