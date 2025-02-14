Talihsiz gurbetçiyi avukatı da dolandırmış!

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İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Abdulkadir Balım (57), iddiaya göre Almanya’da çalıştığı dönem iş arkadaşı olan iki kardeşe 140 bin Euro borç verdi ve karşılığında senet aldı. Zaman içerisinde parasını alamayan Balım, yakın akrabası olan avukat İ.Y.’ye başvurdu. Avukat, senedi aldıktan sonra Balım’dan ilk olarak teminat bedeli ödemesini istedi. Daha sonra ise farklı zamanlarda yine dava için ‘ödeme yapması gerektiğini’ belirtti. Bu durumun birkaç yıl sürmesinin ardından talihsiz adam, bir tanıdığının kendisini uyarmasıyla dolandırıldığını fark etti. Borç verdiği iş arkadaşları ve dava için anlaştığı avukat İ.Y.’nin iş birliği de yaptığını öne süren Abdulkadir Balım, toplamda 220 bin Euro zarara uğradığını söyledi. Sonrasında yeni bir avukat tutarak savcılığa suç duyurusunda bulunan talihsiz gurbetçi şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor.

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‘SENDEN PARA İSTEMEM, BİZ AKRABAYIZ’

Avukat akrabasının kendisine “Ben parayı alırım, senden ücret istemem. Biz akrabayız” dediğini belirten Balım, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Benden senedi aldıktan üç gün sonra, yüzde 14 teminat bedelinin olduğunu söyleyerek 14 bin Euro istedi. Ben de verdim. Üç gün sonra tekrar aradı. ‘Hâkimin bu rakamı kabul etmediğini, yüzde beş daha vermem gerektiğini’ söyledi. Bu parayı da verdim. Sonra beni aradı ve ‘hâkimin parayı icradan alıp kaçtığını, bu paranın peşinde olduğunu’ belirtti. Sonra bu senedi bir süre icraya koydu. Benim alacaklı olduğum şahıslardan da farklı miktarlarda para almış ve karşılığında arsa vermiş. Benim olaylardan haberim yok. İki taraf da kendi aralarında anlaşmış. Sonra davayı kapatıyor ve olayı bitiriyor.”





‘BENİ TEHDİT ETTİ’

“Benim bir süre olaydan haberim olmuyor. Sonra yine davayı sonuçlandırmak için çeşitli sebeplerle benden para istedi. 2023 yılına kadar benden 7 bin Euro aldı. Toplam zararım yasal faizleriyle birlikte 220 bin Euro. Bir arkadaşımın beni uyarmasıyla dolandırıldığımı fark ettim. İnsanda vicdan olması lazım. Bu avukat benim yakın akrabam. Bu yüzden ona güvendim. Beni tehdit etti. Senet vereceğini, sadece disiplin cezası yiyeceğini ve kendisine başka bir şeyin olmayacağını söyledi. Senet teklif edince ben de almak zorunda kaldım. Senet vadesi dolunca parayı vermedi. Aradan zaman geçti paramı alamadım. Hem alacaklı olduğum arkadaşlarım hem de avukatım hakkında suç duyurusunda bulundum. Türk adaletine güveniyorum.”