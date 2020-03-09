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Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 16:28,Son Güncelleme:/

Talia, hayatının baharında yaşama veda etti!

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Talia, hayatının baharında yaşama veda etti!
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Londra’da Kıbrıslı bir Türk ailenin kızı olan 25 yaşındaki Talia Tosun yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GEÇEN nisanda ‘Akut Lenfositik Lösemi’ teşhisi konulan ve son üç haftadır University College London Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan 25 yaşındaki Talia Tosun dün akşam yaşamını yitirdi. Bir İngiliz şirketinde bilgisayar uzmanı olarak çalışan Tosun’a geçen yıl kemik iliği nakli için yardım kampanyası düzenlenmişti. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk veya Rumlar’dan yardım beklenen kampanyaya ilginin yoğun olmasına rağmen uygun ilik bulunamamıştı. Hayatının baharında yaşama veda eden Tosun’un, önümüzdeki günlerde Londra’da toprağa verileceği kaydedildi. Talihsiz kızın acılı annesi Talya Tosun, kampanyaya katılan destek veren tüm yardımseverlere teşekkür etti.

 

 

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