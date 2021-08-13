Talepler yerine gelmezse grevler uzayacak!

ALMAN Demiryolları (DB) ile Alman Makinistler Sendikası (GDL) arasında toplu sözleşmelerinin süresi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yapılan uyarı grevi bu sabah erken saatlerde son buldu. Alman Demiryolları milyonlarca insanın iki günlük grevden etkilendiğini duyurdu. Demiryolları günlük olarak 4.6 milyon yolcunun gerek banliyö gerekse kısa veya uzun mesafeli trenlerle seyahat ettiğini açıkladı. DB’nin greve rağmen acil eylem planı kapsamında ek seferler koydukları ve mümkün olduğu kadar yolcuların mağdur edilmemesi için çalışıldığı kaydedildi.

İLK UYARI GREVİ ETKİLİ OLDU

GDL Sendikası Başkanı Claus Weselsky ise, grevlerin devam edeceğini belirtirken ancak ikinci bir grev için süre vermedi. İlk uyarı grevinin sonuçlarını değerlendiren Weselsky, gelecek hafta salı günü Alman Demiryolları’nın merkez binası önünde protesto gösterisi yapacaklarını açıkladı. Weselsky, ardından ise ikinci uyarı grevini kısa zaman sonra gerçekleşeceğini ifade ederken, grevlerin süresini de açıklamadı. Sendika başkanı, demiryolları yönetiminin grevi küçümsemeye çalıştığını ancak ilk uyarı grevinin de etkili olduğunu kaydetti.

YOLCULARI UYARDI

Federal Alman Hükümeti Demiryolları Sorumlusu Enak Ferlemann, sendika ile işverenin kısa sürede anlaşması konusunda fazla ümitli olmadıklarını açıkladı. Grevin gelecek haftalarda da devam edeceğini tahmin ettiklerini belirten Ferlemann, yolculara ulaşımdaki aksaklıklar konusunda hazırlıklı olma tavsiyesinde bulundu. Ferlemann öte yandan sendikanın toplu sözleşmede ücret artışının yanı sıra siyasi hedefinin de olduğu suçlamasında bulundu. Ferlemann, sendikanın demiryolları ağının şirketten ayrılması ve yeni bir yapılanma hedeflediğini kaydetti.