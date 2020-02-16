Takviye çocuk parasını kaçırmayın

BUNUN için Federal İş Ajansı bünyesindeki aile kasasına (Familienkasse) yazılı müracaatta bulunmak gerekiyor. Başvuru için arasında aranan koşulları taşıyanlar, altı ay süreyle takviye çocuk parası alabiliyor. Altı aylık sürenin sonunda ise yeniden yazılı başvuru gerekiyor. Takviye çocuk parasının miktarı, ebeveynlerin gelir ve sahip oldukları mal varlığına bağlı olarak değişiyor. Gerek maddi durumunuzda gerekse medeni halinizde bir değişiklik söz konusu olduğunda, bunu en kısa sürede aile kasasına bildirmeniz gerekiyor.

ARANAN KOŞULLAR NELER?

Takviye çocuk parası ödeneğinden yararlanabilmek için şu koşullar aranmaktadır:

1- Çocuğunuz, bekâr ve 25 yaşından gün almamalı, sizinle aynı hanede ikâmet etmeli.

2- Çocuk parası alma koşullarına haiz olmalısınız.

3- Ailenizin toplam asgari geliri 900 Euro’nun (çiftlerde), çocuğunu tek başına yetiştirenlerde ise 600 Euro’nun altına düşmemeli.

4- Ailece geçiminizi sağlamak için takviye çocuk parasının yanı sıra, konut yardımı gibi ek yardım ödeneğe muhtaç olmalısınız.

MİKTAR NE OLACAK?

Takviye çocuk parası miktarı belirlenirken, her çocuk için yardım miktarı ayrı ayrı hesaplanıyor. Çocuk başına alabileceğiniz azami yardım miktarı 185 Euro. Birden fazla çocuğu olan ailelere, takviye çocuk parası toplu para şeklinde ebeveynin hesabına havale ediliyor. Çocuk parası ile takviye çocuk parası aynı gün hesaba yatırılır. 2020 yılı için belirlenen ödeme tarihleri hakkında bilgi almak isteyenler 0800 4 555533 numaralı ücretsiz danışma hattını arayabilir. Ödemelere ilişkin genel olarak şu bilgi verilebilir; Size, aile kasasından verilen çocuk parası numarasındaki son rakam, ödeme tarihi için belirleyicidir. Örneğin, 515FK888889 rakamlarından oluşan çocuk parası numarası için yapılan ödemelerde, son rakam 9’a göre ödeme tarihi belirleniyor. Son rakamlara göre ödeme tarihlerini görmek için şu linki tıklamanız yeterli: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/auszahlungstermine

İNTERNETTEN BAŞVURU MÜMKÜN

Yazılı başvurular, bağlı olduğunuz aile kasasına yapılmalı. Başvurunuza istinaden size aile kasasından, talebinizin kabul veya reddedildiğine dair bir bildirim gönderilir. Arzu ederseniz başvurunuzu internet üzerinden de yapabilirsiniz. Başvurunuz aile kasasına intikal ettikten sonra kasa yetkilileri, kişisel bilgilerinizi inceleyip eksik evrak tespiti yaparlar. Eksik evrak varsa, başvuru sahibine bu bildirilir. Eğer altı hafta içinde başvuru sahibine yazılı bildirim gelmezse, hak sahipleri 0800 4 555530 numaralı telefondan aile kasasını arayıp başvuruları hakkında bilgi talebinde bulunabilirler.

ÖDEMEDE GECİKME OLUR MU?

Dilekçenin işleme koyulma süresinin, hak talebinde bulunduğunuz döneme bir etkisi yok. İşlem ve onay çıkma süresi uzasa da, ödemeler başvuru tarihi dikkate alınmak suretiyle geriye dönük yapılır. Talebinize ilişkin onayın çıktığı tarihi takip eden ayın başından itibaren ödemeler yapılır. Örneğin, önümüzdeki mart ayında takviye çocuk parası için başvuruda bulunup, size aile kasasından onay nisan ayında çıkarsa, ödemelerin yapılacağı mayıs ayında, geriye dönük mart ve nisan ayları için de takviye çocuk paraları hesabınıza havale edilir.

İTİRAZ HAKKINIZ VAR MI?

Evet. Aile kasasından gönderilen bildirime itirazda bulunabilirsiniz. Yazılı bildirimin arka yüzünde, sahip olduğunuz haklar konusundaki açıklamalar bölümünü dikkatlice okumanızı öneriyoruz. Bu bölümde yer alan açıklamalara göre, size gönderilen bildirime, intikal tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz dilekçesini, bildirimi gönderen birime postalamalısınız. Ayrıca, olası ret cevabına karşı yargı yoluna da gidebilirsiniz. Fakat dava açmadan önce bağlı olduğunuz aile kasasına bizzat giderek yetkililerden bilgi almanızı ve gerektiğinde başvurunuzun yeniden incelenmesini talep etmenizi tavsiye ediyoruz. Eğer aile kasasından hak ettiğinizden daha fazla ödeme yapıldıysa, fazladan yapılan ödemeyi iade etmekle mükellef olduğunuzu unutmamalısınız.

GELİRİNİZ AZALIRSA

Eğer konut yardımı ve takviye çocuk parasına rağmen geçiminizi sağlayamayacak düzeyde geliriniz düşerse, kısa adı ‘ALG II’ olan ve halk arasında sosyal yardım parası veya ‘Hartz IV’ olarak bilinen işsizlik parası yardımı için talepte bulunabilirsiniz. Bunun için ikâmet ettiğiniz kentte bulunan Jobcenter’e bizzat müracaat etmeniz gerekiyor. Jobcenter görevlisine, takviye çocuk parası aldığınızı belirtmelisiniz. Zira, sosyal yardım ödeneği belirlenirken söz konusu çocuk parası gelirden sayıldığından, alacağınız yardım parasından düşülecektir. Konut yardımı alıyorsanız, bunun için başvurduğunuz daireye ‘ALG II’ aldığınızı bildirmelisiniz.

ALMANYA BANA NEDEN DUL AYLIĞI BAĞLAMIYOR?

TÜRKİYE’de 2003 yılında evlendikten kısa bir süre sonra Almanya’da yaşayan ve çalışan eşinizin vefat ettiğini, Türkiye’deki SGK aracılığıyla Almanya’daki ilgili kuruma dul aylığı talebinde bulunduğunuzu belirtiyorsunuz. Ancak Alman Emeklilik Sigortası’ndan gelen yanıtta evliliğinizin bir yıllık süreyi doldurmadığı için Almanya’daki kanunlar gereği aylık bağlanmadığının bildirildiğini yazıyorsunuz, “Maddi imkânım olmadığı için avukat tutup hakkımı arayamadım. Sizden bu konuda bilgi almak istiyorum. Benim eşimden dolayı Almanya’dan dul aylığı almaya hakkım var mı” diye soruyorsunuz.

Alman sosyal güvenlik kanunlarında dul aylığı hangi koşullarda bağlanacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, size Alman Emeklilik Sigortası’ndan gönderilen yazıda da belirtildiği gibi, bir yıl ve daha az süreli evliliklerde, eşlerden birinin vefat etmesi halinde geride kalan eşe dul aylığı bağlanmaz. Bunun tek istisnası, vefatın kaza sonucu ve hiç beklenmedik bir şekilde vuku bulması durumudur. Böyle bir durum söz konusuysa, bunu Alman Emeklilik Sigortası’na bildirmelisiniz. Ayrıca, eşe dul aylığı bağlanması için Almancası ‘Rentensplitting’ olan emeklilik taksimi yapılmamış olması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle, eşler hayattayken hizmet cetvelindeki süreler eşler arasında taksim edilmemiş, yani paylaştırılmamış olmalı.