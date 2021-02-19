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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 19.02.2021 - 20:05 | Son Güncelleme:

Taksiciler Yolcu Taşıma Yasası’nda değişikliği protesto etti

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Taksiciler Yolcu Taşıma Yasası’nda değişikliği protesto etti
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Almanya’nın başkenti Berlin’de taksiciler Federal Meclis’te görüşülen Yolcu Taşıma Yasası’nda değişikliği protesto etti.

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde araçlarıyla toplanan yüzlerce taksici yasadaki değişikliği protesto etmek amacıyla korna çalarak Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) önüne geldi. Burada bir müddet bekleyen taksiciler ardından araçlarıyla kent merkezinde tur attı. Yaklaşık 2 sat süren protesto nedeniyle kent merkezindeki trafikte yoğunluk meydana geldi. Protestoya katılan taksiciler yasadaki değişikliğin kendilerini iflasa sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Meclis’te görüşülen yasa değişikliğiyle taksi firmaları dışındaki diğer araçlara çağrı almadan yolcu alabilme hakkı tanınıyor.

Taksiciler Yolcu Taşıma Yasası’nda değişikliği protesto etti

Taksiciler Yolcu Taşıma Yasası’nda değişikliği protesto etti

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