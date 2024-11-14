Taksi Avrupa’da, merkez Türkiye’de

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Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin toplam 18 farklı şehrinde ticari taksi için aranan 44, 33, 22 gibi çağrı telefonları, Türkiye’nin Düzce, Sakarya ve Bartın şehirlerinde bulunan çağrı merkezlerindeki çalışanlar tarafından cevaplanıyor. Taksi isteyen kişinin adresini alan merkez çalışanları, bölgeye en yakındaki ticari taksiyi yönlendirerek, kişilerin en sorunsuz bir şekilde taksiye ulaşmasını sağlıyor. Düzce merkezli kurulan ve 6 yıldır Avrupa’ya hizmet veren çağrı merkezinin Sakarya ve Bartın’daki şubelerinde çalışan toplam 300 kişi, gece gündüz Avrupa’dan gelen çağrılara cevap vererek, ticari taksi trafiğini yönetiyor. Çağrı merkezlerinin bağlı olduğu Mobil Call Center A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Taksi müşterilerinin çağrıları, bizim Türkiye’deki şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın önüne düşüyor. Arkadaşlarımız da bu lokasyonu, en yakınındaki taksiye ulaştırıyor. Bu hizmeti en iyi şekilde verebilmemiz için personelimizin çok ileri derecede Almanca bilmesi ve yazması gerekiyor. Almanya geçmişleri olmaları gerekiyor. Çalışan arkadaşlarımız, Almanya’dan Türkiye’ye uzun süre önce dönüş yapması halinde ise bu kişiye hatırlatma amacıyla Almanca eğitimi veriyoruz. Ana dil olarak Almanca gerekiyor. Çünkü Almanya ve Avusturya’da Almanca kullanılıyor. İsviçre de ise İsviçre Almancası konuşan arkadaşlarımız var. Önümüzdeki yıl Aksaray ve Kayseri şehirlerinde de şube açacağız. Personel sayımız artıyor, büyüyoruz. Daha da büyümeliyiz, çünkü bizi Avrupa’da bekleyen daha çok çağrı merkezi var. Almanca bizim için çok önem arz ediyor. İyi derecede Almanca bilen kişi bulmakta çok zorlanıyoruz. Yoğunluk neredeyse, çağrı merkezimizi orada açıyoruz.”