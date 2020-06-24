Takımlara yayın hakkı olarak 4.4 milyar €

ALMAN Kulüpler Birliği (DFL) yayıncı kuruluşla yeni sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonundan 2024-2025 Sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye göre 36 kulüp yayın hakkı olarak 4 milyar 400 milyon Euro para alacaklar. Bir önceki sözleşmeye göre yaklaşık 240 milyon Euro daha az bir miktara sözleşme imzalanmasına rağmen kulüpler varılan anlaşamadan memnun. Varılan anlaşmaya göre 36 kulüp her sezon için bir milyar 100 milyon Euro geliri elde ettikleri başarıya göre paylaşacak.

ADALETLİ PAYLAŞIM

Bayern Münih Kulüp Başkanı Karl Heinz Rummenigge de anlaşmadan memnun olan isimlerden biri Rummenigge “Bana göre kulüpler birliği bu zor dönemde birinci sınıf bir sonuç elde etmiştir. Bu yüzden onları tebrik ediyorum” dedi. Rummenigge, kulüp olarak daha az miktarda pay almalarından da şikayet etmezken “Almanya'da gelir dağılımı oldukça dayanışma duygusu ve adaletli bir şekilde gerçekleşti. Şampiyon sonuncunun iki katı kadar pay alacak” dedi.

Rummenigge, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinin düşmesine rağmen yılı karla kapatmayı umduklarını söyledi.

Bu sezon en çok para alan 18 kulüp sıralaması ve aldıkları para miktarı şu:

Bayern Münih: 65,4 milyon

Borussia Dortmund: 64,1 milyon

Schalke: 62.7 milyon

Bayer Leverkusen: 61.6 milyon

Hoffenheim: 58.8 milyon

Borussia Mönchengladbach: 58.5 milyon

Hertha BSC: 56.6 milyon

Werder Bremen: 54,6 milyon

Eintracht Frankfurt: 51.6 milyon

Augsburg: 48.4 milyon

Wolfsburg: 46.3 milyon

Mainz: 45.8 milyon

RB Leipzig: 40.3 milyon

Stuttgart: 39.8 milyon

Freiburg: 36.6 milyon

Hannover:33.7 milyon

FC Nürnberg: 29.3 milyon

Fortuna Düsseldorf: 25.4 milyon