Takımlara yayın hakkı olarak 4.4 milyar €
Bundesliga’da merakla beklenen yayın ihalesi gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonundan itibaren dört sezon için yaklaşık 4.4 milyar Euro’da anlaşmaya varıldı.
ALMAN Kulüpler Birliği (DFL) yayıncı kuruluşla yeni sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonundan 2024-2025 Sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye göre 36 kulüp yayın hakkı olarak 4 milyar 400 milyon Euro para alacaklar. Bir önceki sözleşmeye göre yaklaşık 240 milyon Euro daha az bir miktara sözleşme imzalanmasına rağmen kulüpler varılan anlaşamadan memnun. Varılan anlaşmaya göre 36 kulüp her sezon için bir milyar 100 milyon Euro geliri elde ettikleri başarıya göre paylaşacak.
ADALETLİ PAYLAŞIM
Bayern Münih Kulüp Başkanı Karl Heinz Rummenigge de anlaşmadan memnun olan isimlerden biri Rummenigge “Bana göre kulüpler birliği bu zor dönemde birinci sınıf bir sonuç elde etmiştir. Bu yüzden onları tebrik ediyorum” dedi. Rummenigge, kulüp olarak daha az miktarda pay almalarından da şikayet etmezken “Almanya'da gelir dağılımı oldukça dayanışma duygusu ve adaletli bir şekilde gerçekleşti. Şampiyon sonuncunun iki katı kadar pay alacak” dedi.
Rummenigge, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinin düşmesine rağmen yılı karla kapatmayı umduklarını söyledi.
Bu sezon en çok para alan 18 kulüp sıralaması ve aldıkları para miktarı şu:
Bayern Münih: 65,4 milyon
Borussia Dortmund: 64,1 milyon
Schalke: 62.7 milyon
Bayer Leverkusen: 61.6 milyon
Hoffenheim: 58.8 milyon
Borussia Mönchengladbach: 58.5 milyon
Hertha BSC: 56.6 milyon
Werder Bremen: 54,6 milyon
Eintracht Frankfurt: 51.6 milyon
Augsburg: 48.4 milyon
Wolfsburg: 46.3 milyon
Mainz: 45.8 milyon
RB Leipzig: 40.3 milyon
Stuttgart: 39.8 milyon
Freiburg: 36.6 milyon
Hannover:33.7 milyon
FC Nürnberg: 29.3 milyon
Fortuna Düsseldorf: 25.4 milyon
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