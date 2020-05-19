Takımı dört gol yiyen teknik direktör: Biz daha nakavt olmadık!

BUNDESLIGA'nın köklü takımlarından Werder Bremen, yine hayal kırıklığı yarattı. Kovid-19 salgını baş göstermeden önce aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Werder Bremen, salgının devam ettiği şu günlerde de yine bekleneni veremedi. Sahasında konuk ettiği Leverkusen'e 4-1 yenildi. Leverkusen'in dördüncü golünü Kerem Demirbay attı. Bu sonuçla Werder Bremen 18 puanla 17. sırada kaldı. 5. sıradaki Leverkusen puanını 50'ye çıkardı. UMUT AŞILIYOR

Sezona Avrupa Kupalarına katılma iddiasıyla başlayan Werder Bremen, şimdi ligde kalma hesapları yapıyor. Leverkusen karşısında alınan ağır yenilgiden sonra Teknik Direktör Florian Kohfeldt “Bu gün olan oldu. Biz daha nakavt olmadık. Şu durumda takıma çok yüklenemem. Sıkıntıyı aşmanın kilidi takımın hücum futboluna güvenmektir. Bu konuda ikileme düşersek başaramayız” sözleriyle umut aşılamaya çalıştı.

Takım Kaptanı Niklas Moisander alınan yenilgi için “Her her şeyi yaptık. Ama gücümüz yetmedi. Formda olduğumuzu düşündük ama Leverkusen bizden daha iyiydi” değerlendirilmesinde bulundu.

Werder Bremen defansı bu maçta da çok hata yaptı. Karşılaşmada duran toptan gol yiyen Werder Bremen, sezon başından bu yana duran toplardan 18. golünü yemiş oldu.