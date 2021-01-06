Takımdan kovulmuştu! Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...

Geçtiğimiz günlerde elinde alkol ile İngiltere sokaklarında araba kullanırken çekilen pozları ortaya çıkmıştı.

Ortaya çıkan karelerin ardından forma giydiği kulüp Charlton tarafından önce kadro dışı bırakıldı, ardından da sözleşmesi feshedildi. Sözleşmesi feshedildikten sonra insanların aylık üyelik karşılığında müstehcen fotoğraflarını yayınladığı bir sitede üyelik oluşturan Wright, geçimini sağlamak için fotoğrafları paylaşmaya başladı. İngiltere basınında yer alan haberde yeteneklerini artık saha dışında değerlendirmeye karar verdiği aktarılan 22 yaşındaki futbolcu, aylık 33 sterlin karşılığında müstehcen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yaklaşık 1 aydır kulüpsüz olan futbolcu, koronavirüse rağmen partilerde boy göstermesiyle de Sosyal medyada eleştiriliyor.

Daha önce Millwall forması giyen Wright, o dönemde yine arabada çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri nedeniyle de takımdan kovulmuştu.

