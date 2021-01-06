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Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Takımdan kovulmuştu! Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...

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Takımdan kovulmuştu! Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...
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İngiltere'de Charlton forması giyen futbolcu Madelene Wright, internet üzerinden fotoğraflarını satarak para kazanıyor.

Takımdan kovulmuştu Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...
Geçtiğimiz günlerde elinde alkol ile İngiltere sokaklarında araba kullanırken çekilen pozları ortaya çıkmıştı.
Takımdan kovulmuştu Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...

Ortaya çıkan karelerin ardından forma giydiği kulüp Charlton tarafından önce kadro dışı bırakıldı, ardından da sözleşmesi feshedildi.
Takımdan kovulmuştu Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...
Sözleşmesi feshedildikten sonra insanların aylık üyelik karşılığında müstehcen fotoğraflarını yayınladığı bir sitede üyelik oluşturan Wright, geçimini sağlamak için fotoğrafları paylaşmaya başladı.
Takımdan kovulmuştu Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...
İngiltere basınında yer alan haberde yeteneklerini artık saha dışında değerlendirmeye karar verdiği aktarılan 22 yaşındaki futbolcu, aylık 33 sterlin karşılığında müstehcen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Takımdan kovulmuştu Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...
Yaklaşık 1 aydır kulüpsüz olan futbolcu, koronavirüse rağmen partilerde boy göstermesiyle de Sosyal medyada eleştiriliyor.
Takımdan kovulmuştu Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...

Daha önce Millwall forması giyen Wright, o dönemde yine arabada çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri nedeniyle de takımdan kovulmuştu.
Takımdan kovulmuştu Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...

Takımdan kovulmuştu Müstehcen fotoğraflarını paylaşarak...

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