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Avrupa
Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı!

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Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı!
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Katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler ile araç sürerken içki içtiği anların ortaya çıkması sonucu Charlton Athletic'ten kovulan kadın futbolcu Madelene Wright, pişman olduğunu açıkladı. Özür sonrası İngiliz kulüp, kapılarını güzel futbolcuya yeniden açtı.

Instagram'dan paylaştığı videolarla gündemden düşmeyen futbolcu Madelene Wright, basına sızan skandal görüntülerinin ardından kulübü Charlton Athletic'ten kovulmuştu.

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı
Yaşanan olay sonrası 22 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı her şeyin yanlış olduğunu belirterek özür diledi.
Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Madelene yaptığı açıklamada ayrıca, yanlışların kendisini geçmişten daha iyi bir duruma getirme gücü olduğunu da dile getirdi.

ÖZÜR SONRASI KULÜP KAPILARI YENİDEN AÇILDI

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı
Charlton Athletic, bu açıklamalar üzerine genç futbolcuya bir şans daha verdi.

İngiliz kulübü sözleşmenin feshetmiş olmasına rağmen Wright'ın kendileri için çok önemli olduğunu ve bundan dolayı istediği zaman tesislere gelip çalışabileceğini söyledi.

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı
SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI KOVULMUŞTU

Madelene Wright, geçtiğimiz ay katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler İngiliz basınında yer almıştı.

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı
Güzel futbolcu daha önce de direksiyondayken içki içtiği bir videoyu paylaşmıştı.
Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı
Bu görüntüler Wright'ın Charlton Athletic'teki sonunu getirmişti.
Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı

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