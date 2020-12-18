Takımdan kovulan Madelene Wright için yeni karar çıktı!

Instagram'dan paylaştığı videolarla gündemden düşmeyen futbolcu Madelene Wright, basına sızan skandal görüntülerinin ardından kulübü Charlton Athletic'ten kovulmuştu. Yaşanan olay sonrası 22 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı her şeyin yanlış olduğunu belirterek özür diledi.

Madelene yaptığı açıklamada ayrıca, yanlışların kendisini geçmişten daha iyi bir duruma getirme gücü olduğunu da dile getirdi.

ÖZÜR SONRASI KULÜP KAPILARI YENİDEN AÇILDI Charlton Athletic, bu açıklamalar üzerine genç futbolcuya bir şans daha verdi.

İngiliz kulübü sözleşmenin feshetmiş olmasına rağmen Wright'ın kendileri için çok önemli olduğunu ve bundan dolayı istediği zaman tesislere gelip çalışabileceğini söyledi. SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI KOVULMUŞTU

Madelene Wright, geçtiğimiz ay katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler İngiliz basınında yer almıştı. Güzel futbolcu daha önce de direksiyondayken içki içtiği bir videoyu paylaşmıştı. Bu görüntüler Wright'ın Charlton Athletic'teki sonunu getirmişti.















