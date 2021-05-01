MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTakım otobüsüne korkunç saldırı!
GeriAvrupa Takım otobüsüne korkunç saldırı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 01.05.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Takım otobüsüne korkunç saldırı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Takım otobüsüne korkunç saldırı!

Brezilya’da oynanan Ponte Preta - Inter de Limeira karşılaşmasının sonunda Ponte Preta takımı taraftarları takımlarının otobüsüne taşlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin de engel olamadığı saldırırının sonunda bir kaç futbolcu yaralanırken otobüsün de pencereleri kırıldı. 

Brezilya Paulista Kupası’nda oynanan karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Ponte preta takımının, Inter Limeira’yı ağırladığı karşılaşmanın ardından alınan 1-0’lık mağlubiyet taraftarları çileden çıkarttı. Takımın kötü gidişatının ardından çareyi otobüse saldırmakta bulan öfkeli taraftarlar, takım otobüsünün camlarını taşla kırdı.

Güvenlik güçlerinin de müdahelesi yetersiz kalınca, birden fazla takım oyuncusu yaralandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi