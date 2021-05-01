Takım otobüsüne korkunç saldırı!
Brezilya’da oynanan Ponte Preta - Inter de Limeira karşılaşmasının sonunda Ponte Preta takımı taraftarları takımlarının otobüsüne taşlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin de engel olamadığı saldırırının sonunda bir kaç futbolcu yaralanırken otobüsün de pencereleri kırıldı.
Brezilya Paulista Kupası’nda oynanan karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Ponte preta takımının, Inter Limeira’yı ağırladığı karşılaşmanın ardından alınan 1-0’lık mağlubiyet taraftarları çileden çıkarttı. Takımın kötü gidişatının ardından çareyi otobüse saldırmakta bulan öfkeli taraftarlar, takım otobüsünün camlarını taşla kırdı.
Güvenlik güçlerinin de müdahelesi yetersiz kalınca, birden fazla takım oyuncusu yaralandı.