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Tak rakibimiz yine biziz

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#Özel Kuvvetler Kara Kuvvetleri#AVRUPADAN HABER#En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması
Tak rakibimiz yine biziz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 10:16

5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

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Almanya'nın Hohenfels kentinde, 19 NATO Müttefiki ülkeden 36 takım en iyi Avrupa keskin nişancı takımı olmak için yarıştı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'den 2 takım katıldı.

Tak rakibimiz yine biziz
BİRİNCİ DE İKİNCİ DE BİZDEN
Her yıl düzenlenen ve günlerce süren yarışmada, keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık, tıbbi simülasyonlar ve daha birçok alanda test ediliyor. Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri takımı 1'nci, Türk Özel Kuvvetleri takımı 2'nci olarak yarışmaya damga vurdu.

Sıralamada diğer ülkeler,

1. Türk Kara Kuvvetleri

2. Türk Özel Kuvvetler

3. Finlandiya/ABD

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4. Yunanistan

Tak rakibimiz yine biziz

Tak rakibimiz yine biziz

Tak rakibimiz yine biziz

Tak rakibimiz yine biziz

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#Özel Kuvvetler Kara Kuvvetleri#AVRUPADAN HABER#En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması

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