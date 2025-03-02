Taekwondo Özer’in sporcularına ‘Onur Ödülü’

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BU yıl ödüle layık görülen üç sporcu, farklı ulusal bayraklar altında yarışsalar da ortak bir noktaları var: Hepsi Nürnberg’de, Taekwondo Özer’de yetişti ve dünya çapında başarılı sporcular haline geldiler. Wend-Nongdo Yanna (Almanya – Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler), Alexandra Maria Papathanasiou (Almanya – Milli takım ve Avrupa Şampiyonası deneyimi, Faysal Sawadogo (Burkina Faso – Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları’nda mücadele etti). Bu sporcular, yalnızca Almanya ve Avrupa’da değil, dünya genelinde büyük başarılar elde ederek 2028 ve 2032 Olimpiyatları için önemli adaylar olarak görülüyorlar.

TAEKWONDO ÖZER’DEN OLİMPİYAT SAHNESİNE

Taekwondo Özer’in yetiştirdiği başarılı sporculardan biri olan Faysal Sawadogo, 2024 yılında Paris Olimpiyatları’nda Burkina Faso’yu temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu onun için ilk Olimpiyat deneyimi değildi. Daha önce Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda da yer alan Sawadogo, dünya çapında elit bir sporcu olduğunu kanıtladı. Burkina Faso’nun taekwondoda olimpiyat sahnesinde temsil edilmesi, ülke sporu açısından tarihi bir gelişme olurken, Sawadogo’nun bu noktaya Taekwondo Özer’de aldığı eğitimle ulaşmış olması kulübün uluslararası başarısını bir kez daha gösterdi. Bu başarılarından dolayı Nürnberg Belediyesi kendisine Onur Ödülü’nü takdim etti.

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14 YAŞINDA U21 İKİNCİLİĞİ!

Genç yaşına rağmen Almanya’nın en başarılı taekwondocularından biri haline gelen Wend-Nongdo Yanna, 2025’in başında Almanya U21 Şampiyonası’nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Normalde daha büyük yaş kategorilerinde yarışan sporcuların olduğu bir turnuvada final mücadelesi veren Yanna, Los Angeles 2028 ve Brisbane 2032 Olimpiyatları için en ciddi adaylardan biri olarak gösteriliyor. Wend-Nongdo Yanna, 2024’te Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda Almanya’yı temsil etmiş ve uluslararası madalyalar kazanarak milli takıma seçilmişti. Genç yaşına rağmen olimpiyatlara giden yolda ilerlemesi, onun taekwondo dünyasındaki yükselişinin hız kesmeden devam ettiğini kanıtlıyor. Nürnberg Belediyesi, bu olağanüstü başarıyı takdir ederek Wend-Nongdo Yanna’ya Onur Ödülü takdim etti.

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MİLLİ TAKIMIN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ

Almanya’nın yükselen yeteneklerinden Alexandra Maria Papathanasiou, 2024 yılında Avrupa Şampiyonası’nda yarışarak önemli bir tecrübe kazandı. Avrupa çapında katıldığı çeşitli turnuvalarda kazandığı madalyalarla Almanya Taekwondo Milli Takımı’nda kendine kalıcı bir yer edinmeyi başaran Alexandra, geleceğin yıldız sporcuları arasında gösteriliyor. Teknik yetenekleri ve disiplinli çalışmasıyla tanınan genç sporcu, önümüzdeki yıllarda Olimpiyatlar için güçlü bir aday olarak görülüyor. Nürnberg Belediyesi, onun bu büyük azmini ve başarılarını Onur Ödülü ile taçlandırdı.

AVRUPA’DAN OLİMPİYATLARA GİDEN YOL

Taekwondo Özer e.V., yalnızca Almanya için değil, dünya için de sporcu yetiştiren bir merkez haline geldi. Kulüp, bugüne kadar Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na sporcu göndermeyi başararak uluslararası arenada kendine sağlam bir yer edindi. Burkina Faso’dan Almanya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar farklı kültürlerden gelen sporcular, bu kulüpte yetişerek dünya sahnesine çıkıyor. Kulüp, yalnızca spor eğitimi vermiyor, aynı zamanda göçmenler ve dezavantajlı gruplar için büyük bir sosyal entegrasyon merkezi olarak da öne çıkıyor. Şimdi ise gözler Los Angeles 2028 ve Brisbane 2032 Olimpiyatları’na çevrildi. Wend-Nongdo Yanna ve Alexandra Maria Papathanasiou gibi genç yetenekler, bu büyük sahnelerde Almanya’yı temsil etmeye hazırlanıyor. Kulübün bu başarıları, yalnızca Nürnberg’de değil, Almanya çapında takdir toplamaya devam ediyor.

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SPOR HERKES İÇİN!

Taekwondo yalnızca elit sporcular için değil, herkes için spor yapma fırsatı sunan bir disiplin. Nürnberg ve çevresinde yaşayan herkes, 3 yaşından itibaren Taekwondo eğitimi alabilir. Küçük yaşlardan itibaren verilen eğitimler, çocukların özgüven, disiplin ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, yetişkinler için de sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Nürnberg Belediyesi’nin Onur Ödülü, yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda sporun toplum üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi. Bugünün şampiyonları Wend-Nongdo Yanna, Alexandra Maria Papathanasiou ve Faysal Sawadogo gibi, geleceğin yıldızları da bu büyük kulübün çatısı altında yetişmeye devam edecek!