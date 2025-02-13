Taekwondo Özer, zirveye adını yazdırdı!

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YILLARDIR Almanya Şampiyonluğu’nda zirvede yer alan ve dünya ile Avrupa şampiyonları yetiştiren kulüp, bu turnuvada da sporcularının disiplinli çalışması ve teknik üstünlüğü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son bir yılda yapılan yoğun çalışmaların ve stratejik planlamaların meyvesini veren Taekwondo Özer, genç sporcuların gelişimi için kapsamlı bir eğitim modeli uygulayarak, teknik ve fiziksel anlamda büyük bir ilerleme kaydetti. Turnuvada 16 yaşındaki Milad Akbari (-74 kg) altın madalya kazanarak Almanya Şampiyonu olurken, genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performansla Christos Papathanasiou (-68 kg) finale kadar yükselerek gümüş madalya kazandı. İlk kez gençler kategorisinde mücadele eden 14 yaşındaki Wend-Nongdo Yanna (-53 kg) da yaşça büyük rakiplerine karşı sergilediği etkileyici performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Turnuvada ayrıca Samuel Lam (-68 kg), Ulat Hussein (-74 kg) ve Francesco Mihai (-63 kg) bronz madalya alarak Taekwondo Özer’in başarısını taçlandırdı.

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PANDEMİ SONRASI YENİDEN YÜKSELİŞ

Her büyük takımın tarihinde zorluklarla dolu dönemler ve bunları aşmak için gösterdiği büyük reaksiyonlar vardır. Taekwondo Özer de pandemi sürecini bir kriz olarak değil, gelecek için büyük dersler çıkarılan bir dönüşüm süreci olarak gördü. Pandemi sırasında turnuvaların iptali, antrenman kısıtlamaları ve uluslararası müsabakaların durması, birçok kulüp için büyük bir gerileme anlamına geldi. Ancak Taekwondo Özer, bu süreci eksik yönlerini görme ve gelecekte daha da güçlenmek için plan yapma fırsatı olarak değerlendirdi. Pandemi sonrası zorlu dönemde bile, Alema Hadzic’in Çin’de düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları’nda madalya kazanması ve Faysal Sawadogo’nun Afrika Şampiyonası’nda altın madalya alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı elde etmesi, kulübün kriz dönemlerinde bile üst düzey performans göstermeye devam ettiğini kanıtladı.

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‘HEDEFİMİZ DÜNYA ÇAPINDA SPORCULAR YETİŞTİRMEK’

Kulüp yönetimi, pandeminin kulüp üzerindeki etkisini büyük takım olmanın getirdiği bir refleks ile değerlendirdi ve şu açıklamada bulundu:

“Bizim için bu dönem, birçok kulüp için geri çekilme anlamına gelse de, Taekwondo Özer için hatalarımızdan ders çıkarma ve daha güçlü geri dönme fırsatı oldu. Başka kulüpler için hayal bile edilemeyecek uluslararası başarılar elde etmemize rağmen, biz bu dönemi verimsiz olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bizim standartlarımız, sadece madalya kazanmak değil, uzun vadede dünya çapında sporcular yetiştirmek. Büyük bir kulüp olmanın en önemli özelliği, sadece başarı dönemlerinde değil, zorluk dönemlerinde de doğru analizler yaparak yoluna devam etmektir.” Bu bilinçle hareket eden Taekwondo Özer, pandemi sonrası süreçte antrenman sistemlerini revize etti, sporcu sağlığına yönelik kapsamlı bir yenilenme sürecine girdi ve uluslararası rekabete daha güçlü şekilde hazırlanmak için teknik ekibini ve yönetim kadrosunu genişletti.

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TEKNİK EKİP VE YÖNETİMDE GÜÇLÜ YENİLENME

Taekwondo Özer, yalnızca sporcu yetiştirme süreçlerini değil, aynı zamanda teknik ekip ve yönetim kadrosunu da güçlendirerek büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Kulüp bünyesine, geçmişte büyük başarılara imza atmış tecrübeli ve deneyimli sporcuları antrenör olarak dahil eden Taekwondo Özer, bu sayede bilgi ve deneyimi genç nesillere aktarmada büyük bir adım attı. Teknik ekibin genişletilmesiyle birlikte antrenman metotları daha profesyonel bir seviyeye yükseltilirken, sporcuların bireysel gelişimi için daha fazla fırsat sunuldu. Bunun yanı sıra, kulüp yönetimi de alanında uzman isimlerle güçlendirildi. Yeni yönetim kadrosu, sporcu gelişimi, kulüp finansmanı ve uluslararası iş birlikleri konularında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşturularak kulübün uzun vadeli büyüme stratejisi daha sağlam bir temele oturtuldu.

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SAĞLIK VE DAYANIKLILIKTA DÖNÜM NOKTASI

Taekwondo Özer’in pandemi sonrası yaptığı en büyük yatırımlardan biri, sporcu sağlığı ve performans yönetimini en üst seviyeye çıkarmak oldu. Bu süreçte Doç. Dr. Reşit Demir ile yapılan stratejik iş birliği, kulüpte sağlık alanında devrim niteliğinde bir dönüşüm yarattı. Doç. Dr. Reşit Demir’in sporculuk geçmişi ve tıbbi uzmanlığı ile sakatlıklar azalmasını ve sporcuların turnuvalara daha iyi şekilde hazırlanmalarını sağladı. Özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda kulübe her zaman hızlı destek vererek sporcuların güvenini kazandı. Kulüp yönetimi, Dr. Reşit Demir’in kulübe kattığı değer için özel olarak teşekkür ederek, Doç. Dr. Reşit Demir’in desteğiyle sağlık alanında çağ atladıklarını ve bunun Taekwondo Özer’in gelecek hedefleri için kritik bir unsur olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Bir sporcu sadece teknik olarak değil, sağlık açısından da en üst seviyede olmalıdır. Doç. Dr. Reşit Demir ile yaptığımız iş birliği sayesinde, artık sporcularımızın sağlık performanslarını en üst düzeyde tutabiliyoruz. Sakatlık riski neredeyse sıfıra indi ve antrenman süreçlerimiz daha bilimsel bir altyapıya kavuştu. Bu, sadece bugünkü başarılarımız için değil, 2028 ve sonrası için attığımız en büyük adımlardan biri.”

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HEDEF 2028 OLİMPİYATLARI

Bugüne kadar uluslararası arenada başarıyla yer alan ve beş sporcusunu Olimpiyatlar’a gönderen Taekwondo Özer, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de yeni yetenekler yetiştirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekibin belirlediği yeni antrenman sistemleri ve yetenekli genç sporcuların altyapıya katılmasıyla, önümüzdeki yıllarda Olimpiyat kadrolarına yeni isimler kazandırmak ve uluslararası platformda daha fazla madalya kazanmak için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

TAEKWONDONUN ÖNCÜSÜ

Taekwondo Özer’in kurucusu ve başantrenörü Özer Güleç, Almanya’da taekwondo denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Disiplinli ve yenilikçi antrenman programlarıyla, hem Almanya hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza atan sporcular yetiştiren Güleç, yalnızca kulüp bazında değil, Almanya genelinde de önemli bir görev üstleniyor. Bavyera Tekvando Federasyonu’nun resmi antrenörü ve aynı zamanda Alman Milli Takımı’nın yardımcı antrenörü olan Güleç, ulusal ve uluslararası düzeyde Almanya’nın en yetenekli sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Onun liderliğinde Taekwondo Özer, sadece şampiyonlar yetiştiren bir kulüp olmakla kalmayıp, aynı zamanda Almanya’nın taekwondo branşında en güçlü altyapıya sahip akademilerinden biri haline geldi.

YENİ ŞAMPİYONLARI BEKLİYOR!

Taekwondo Özer, geleceğin sporcularını ve şampiyonlarını yetiştirmek için kapılarını açıyor. Nürnberg ve çevresinde yaşayan 3 yaşından itibaren tüm çocukları, gençleri ve yetişkinleri taekwondo ile tanışmaya davet ediyor. Kulüp, erken yaşta disiplin kazandırmayı amaçlayan özel eğitim programlarıyla, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Antrenmanlar, deneyimli antrenörler ve uzman yönetim ekibi tarafından profesyonel bir sistemle yürütülerek, her yaştan sporcunun potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Taekwondo Özer, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için her zaman olduğu gibi kararlılıkla yoluna devam ediyor. Eğer siz de Nürnberg ve çevresinde bulunuyorsanız ve çocuklarınızın sporla büyümesini, disiplin kazanmasını ve güçlü bir birey olmasını istiyorsanız, Taekwondo Özer ailesine katılmak için doğru zaman şimdi!