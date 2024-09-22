Taekwondo Özer, 2024 Kültürlerarası Ödülü ile onurlandırıldı

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TAEKWONDO Özer, 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Almanya’nın en köklü ve başarılı taekwondo kulüplerinden biri olarak tanınmaktadır. Kulüp, hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza atmış, dünya şampiyonları ve olimpiyat sporcuları yetiştiren bir merkez haline gelmiştir. Kulüp bünyesinden çıkan sporcular, dünya çapında birçok altın madalya kazanmış ve olimpiyat oyunlarında kulübü başarıyla temsil etmiştir. Bu başarılardan biri de, sporun evrensel dili aracılığıyla Nürnberg ve dünya genelinde toplumlar arası köprüler kurmuş olmalarıdır. Jüri Başkanı Dimitrios Krikelis, Taekwondo Özer’in sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve entegrasyon çalışmalarıyla da dikkat çektiğini belirtti. Kulüp, 45 farklı milletten 100’ü aşkın üyesiyle Nürnberg’de toplumsal uyuma katkıda bulunurken, aynı zamanda mültecilerin topluma kazandırılması ve entegrasyon gibi konularda da örnek teşkil ediyor. Taekwondo Özer, disiplin, hoşgörü ve karşılıklı saygı gibi değerlerin spor yoluyla yaygınlaştırılmasını misyon edinmiş bir kulüp olarak biliniyor. Kulübün bu değerleri topluma aktarmadaki başarısı, jüri tarafından ödüllendirilmesinin başlıca gerekçelerinden biri olarak vurgulandı.