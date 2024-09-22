Taekwondo Özer, 2024 Kültürlerarası Ödülü ile onurlandırıldı

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 10:50
Nürnberg’de faaliyet gösteren Taekwondo Özer Spor Kulübü, Nürnberg Uyum ve Göç Konseyi tarafından verilen 2024 Kültürlerarası Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödül töreni, 20 Eylül 2024 tarihinde Nürnberg Belediye Sarayı’nın tarihi ‘Schönen Saal’ adlı salonunda gerçekleşti. Tören, kültürel çeşitlilik, entegrasyon ve sosyal sorumluluk alanlarında önemli katkılar sunan kişi ve kurumları onurlandırmayı amaçladı.
TAEKWONDO Özer, 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Almanya’nın en köklü ve başarılı taekwondo kulüplerinden biri olarak tanınmaktadır. Kulüp, hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza atmış, dünya şampiyonları ve olimpiyat sporcuları yetiştiren bir merkez haline gelmiştir. Kulüp bünyesinden çıkan sporcular, dünya çapında birçok altın madalya kazanmış ve olimpiyat oyunlarında kulübü başarıyla temsil etmiştir. Bu başarılardan biri de, sporun evrensel dili aracılığıyla Nürnberg ve dünya genelinde toplumlar arası köprüler kurmuş olmalarıdır. Jüri Başkanı Dimitrios Krikelis, Taekwondo Özer’in sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve entegrasyon çalışmalarıyla da dikkat çektiğini belirtti. Kulüp, 45 farklı milletten 100’ü aşkın üyesiyle Nürnberg’de toplumsal uyuma katkıda bulunurken, aynı zamanda mültecilerin topluma kazandırılması ve entegrasyon gibi konularda da örnek teşkil ediyor. Taekwondo Özer, disiplin, hoşgörü ve karşılıklı saygı gibi değerlerin spor yoluyla yaygınlaştırılmasını misyon edinmiş bir kulüp olarak biliniyor. Kulübün bu değerleri topluma aktarmadaki başarısı, jüri tarafından ödüllendirilmesinin başlıca gerekçelerinden biri olarak vurgulandı.
TOPLUMSAL BİRLİKTELİK...
Alfred Castano, kulübü temsilen ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada, Taekwondo Özer’in onlarca yıldır sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal katkılarıyla da var olduğunu ve bu ödülün gelecekteki çalışmalar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Törende ayrıca, diğer ödül sahipleri olan Hamiye Sarikeklik ve Die Stadtteilmütter der Stadtmission Nürnberg (Nürnberg Şehir Misyonu Mahalle Anneleri) de onurlandırıldı. Bu ödüller, farklı alanlarda toplumun sosyal yapısına katkıda bulunan birey ve grupların çalışmalarını öne çıkarmayı hedefliyor. Taekwondo Özer Spor Kulübü
, kazandığı bu ödülle birlikte, sporun sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda toplumsal birliktelik, uyum ve değerlerin aktarılması için bir araç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kulüp, her yaştan ve milletten insana açık olup, gençlerin hem spor hem de hayat becerilerini geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kulübün uzun yıllar süren başarıları ve uluslararası arenada elde ettiği zaferler, sporun toplumsal değerlerin yayılmasındaki gücünü de gözler önüne seriyor. Ödül töreninin sonunda, Taekwondo Özer Spor Kulübü, Nürnberg Uyum ve Göç Konseyi’ne ve özellikle Konsey Başkanı Betül Özen’e, entegrasyon ve uyum alanındaki katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.