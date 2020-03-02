Tadınca unutamacaksınız!

DUISBURG’daki Ardahan-Posof Derneği’nde etkinlik öncesi gazetecilere açıklama yapan Kars Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Kars kaşarının Avrupa’daki birçok ülkede üretilen peynirlerden çok daha kaliteli olduğunu söyledi. Türkiye’deki ‘Ekomüze Zavot’ isimli ilk peynir müzesinin de kurucusu olan Koçulu, Kars kaşarını olgunlaştırarak hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında lezzet ve besin değerleri bakımından hak ettiği yere getirmek istediklerini ifade etti.

‘RAKİBİMİZ İSVİÇRE VE İTALYA PEYNİRİ’

Koçulu, “Bizim rakip olarak gördüğümüz İsviçre peynirleri olan appenzeller, gravyer peynirleridir, İtalyan peynirleridir ve yaşlandırılmış peynirlerdir. Ben şuna inanıyorum: Bu peynirimizin dil ve damağıyla lezzeti tadılınca karşısında duracak peynir olmadığı herkes tarafından anlaşılacaktır” dedi. İnsan hayatında sağlıklı beslenmenin ve gıdaların öneminin arttığını kaydeden Koçulu, “Biz merada hayvanların beslenmesiyle elde edilen sütlerden yapılan peynirler üretiyoruz. Bu yüzlerce bitkinin özünden çıkan sütten yapılan peynir adeta bir ilaç gibidir. Biz peynir adıyla insan beslenmesinde çok önemli bir besin değeri satıyoruz. Vitamin ve mineral açısından, amino asit ve yağları açısından çok kıymetli bir ürün üretip dağıtıyoruz” diye konuştu. Etkinlikte katılımcılara Kars yöresinin geleneksel lezzetlerinden olan kaşar peynirinin yanı sıra bal, çeçil ve kete ikram edildi.