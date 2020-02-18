Tacizi, çocukların annesi ortaya çıkardı

SAKALLI, hayli bitkin halde elleri kelepçeli ve ayakları bağlı olarak duruşma salonuna getirilen sanığın, önce kimlik tespiti yapıldı. Ardından davanın savcısı Doris Behrens iddianamesini okudu. Bild’de yer alan habere göre savcı, polisin kendisini ziyarete gelen torunlarına yönelik cinsel saldırılarına ayrıntılı olarak iddianamesinde yer verdi. İddianamede, sapık polisin 25 kez iki küçük toruna cinsel saldırıda bulunduğu, annenin, çocukların sıcak havalarda giysilerle yatağa girmek istemeleri üzerine şüphelendiği ve olayın da bu şekilde ortaya çıktığı bilgisi yer aldı. Hazırlanan iddianamede çocukların cinsel saldırıya maruz kalmamak için elbiselerle yatmak istedikleri belirtildi. 61 yaşındaki sanık ise hem polis ve hem de savcılık sorgusunda suçunu kabul etmişti.

Berlin doğumlu olan Michael M., Münih’te Federal Polis Teşkilatı’nda görev yapıyordu. Tutuklandıktan sonra teşkilatla ilişkisi dondurulan polisi eşi de boşadı. Davada kararın cuma günü çıkması bekleniyor.