Yüzücü Liliana Szilagyi'nin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı! İntiharın eşiğinden döndü

Macaristan yeni yıla, ülkenin önde gelen yüzücülerinden birinin şok itiraflarıyla girdi. Avrupa ikinciliği bulunan sporcu Liliana Szilagyi, babasının tacizine uğradığını açıkladı.
25 yaşındaki yüzücü, sosyal medya hesabından yayınladığı sansasyonel fotoğrafları eşliğinde, bir o kadar sansasyonel olan satırlara yer verdi. Londra’da 2016’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Liliana Szilagyi, 200 metre kelebekte gümüş madalyanın sahibi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Dünya Gençlik Olimpiyatları’nda altın madalyaları da bulunan Liliana, kendisi de eski bir yüzücü olan ve yüzme antrenörlüğü yapan babası Zoltan Szilagyi
hakkındaki sözleriyle ortalığı karıştırdı.
Babasının kendisini hem duygusal hem de fiziksel açıdan istismar ettiğini dile getirdi. Çocukluğundan itibaren babasından dayak yediğini ve cinsel tacize uğradığını ifade etti.
Liliana Szilagyi, intiharın eşiğinden döndüğünü de söyledi... Babasıyla yolları ayırmadan bir yıl önce 2015’te çıktığı bir tatil esnasında intihar etmeyi ciddi şekilde düşündüğünü vurguladı.
Bu açıklamalar büyük ses getirirken, Avrupa’da da yankı bulan sözlere baba Zoltan ve Liliana’nın kız kardeşinden yanıt geldi. Zoltan Szilagyi kızı tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti ve olayı yargıya taşıyacağını belirtti.
Liliana’nın kız kardeşi Gerda Szilagyi
de babasına arka çıktı. Gerda, ablasının yalan söylediğini savunarak “Ellerini babamın üzerinden çek” ifadesini kullandı. Macaristan Yüzme Federasyonu, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruyla, Liliana’nın ortaya attığı iddialar ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.