Yüzücü Liliana Szilagyi'nin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı! İntiharın eşiğinden döndü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Dünya bu anları konuşuyor... Biden uçakta mahsur kaldıDünya bu anları konuşuyor... Biden uçakta mahsur kaldı!#Joe Biden
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan çok sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan çok sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Ünlü filmden kazandığı paranın yüzde 70ini kanser araştırmalarına bağışlamışÜnlü filmden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışlamış#Keanu Reeves
İhanetin fotoğrafını kim sildi Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier arasında neler olduİhanetin fotoğrafını kim sildi? Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier arasında neler oldu?#Gülşah Saraçoğlu
Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerimGerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim#Tristan Thompson
HABERLERAvrupa Haberleri

Yüzücü Liliana Szilagyi'nin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı! İntiharın eşiğinden döndü

#Liliana Szilagyi#Zoltan Szilagyi#Gerda Szilagyi
Yüzücü Liliana Szilagyinin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı İntiharın eşiğinden döndü

Macaristan'ın önde gelen yüzücülerinden olan Liliana Szilagyi, babasının kendisini hem duygusal hem de fiziksel açıdan istismar ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Macaristan yeni yıla, ülkenin önde gelen yüzücülerinden birinin şok itiraflarıyla girdi. Avrupa ikinciliği bulunan sporcu Liliana Szilagyi, babasının tacizine uğradığını açıkladı.

Yüzücü Liliana Szilagyinin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı İntiharın eşiğinden döndü

25 yaşındaki yüzücü, sosyal medya hesabından yayınladığı sansasyonel fotoğrafları eşliğinde, bir o kadar sansasyonel olan satırlara yer verdi. Londra’da 2016’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Liliana Szilagyi, 200 metre kelebekte gümüş madalyanın sahibi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Yüzücü Liliana Szilagyinin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı İntiharın eşiğinden döndü
Dünya Gençlik Olimpiyatları’nda altın madalyaları da bulunan Liliana, kendisi de eski bir yüzücü olan ve yüzme antrenörlüğü yapan babası Zoltan Szilagyi hakkındaki sözleriyle ortalığı karıştırdı.
Yüzücü Liliana Szilagyinin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı İntiharın eşiğinden döndü
Babasının kendisini hem duygusal hem de fiziksel açıdan istismar ettiğini dile getirdi. Çocukluğundan itibaren babasından dayak yediğini ve cinsel tacize uğradığını ifade etti.
Yüzücü Liliana Szilagyinin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı İntiharın eşiğinden döndü
Liliana Szilagyi, intiharın eşiğinden döndüğünü de söyledi... Babasıyla yolları ayırmadan bir yıl önce 2015’te çıktığı bir tatil esnasında intihar etmeyi ciddi şekilde düşündüğünü vurguladı.
Yüzücü Liliana Szilagyinin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı İntiharın eşiğinden döndü
Bu açıklamalar büyük ses getirirken, Avrupa’da da yankı bulan sözlere baba Zoltan ve Liliana’nın kız kardeşinden yanıt geldi. Zoltan Szilagyi kızı tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti ve olayı yargıya taşıyacağını belirtti.
Yüzücü Liliana Szilagyinin taciz ve dayak sözleri ülkeyi karıştırdı İntiharın eşiğinden döndü
Liliana’nın kız kardeşi Gerda Szilagyi de babasına arka çıktı. Gerda, ablasının yalan söylediğini savunarak “Ellerini babamın üzerinden çek” ifadesini kullandı. Macaristan Yüzme Federasyonu, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruyla, Liliana’nın ortaya attığı iddialar ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liliana Szilagyi#Zoltan Szilagyi#Gerda Szilagyi

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen