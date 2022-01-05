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HABERLERAvrupa Haberleri

Taciz görüntülerini internetten paylaşmış

#Hersfeld-Rotenburg#AVRUPADAN HABERLER#Patrick W
Taciz görüntülerini internetten paylaşmış

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hersfeld-Rotenburg bölgesinde 46 yaşındaki bir ilkokul öğretmeni, cinsel tacizde bulunduğu çocukların videolarını internetten paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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EBEVEYNLERİ şoke eden gelişme, ABD’de çocuk pornosuna yönelik yapılan soruşturma kapsamında ortaya çıktı. ABD makamları, tacizci okul müdürüyle ilgili bilgileri Alman güvenlik birimlerine aktardı. Bunun üzerine aynı zamanda pedagog olan 46 yaşındaki müdürün 17 Aralık’tan bu yana gözaltında tutulduğu belirtildi. Frankfurt Başsavcılığı gözaltıyla ilgili iddiaları doğruladı. Tacize uğrayan çocukların hepsinin erkek çocuğu olduğu belirtildi.
Bild gazetesi görevden uzaklaştırılan öğretmenin bir erkek çocuğu babası Patrick W. olduğunu, Fulda şehrindeki Rotenburg İlkokulu’nda görev yaptığını yazdı. Zanlının daha önce dört yıl Reichensachsen İlkokulu’nda müdür olarak görev yaptığı ve öğrenim sonrası da 1996 yılında Weitrode şehrinde bir çocuk korosu kurduğu açıklandı.

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#Hersfeld-Rotenburg#AVRUPADAN HABERLER#Patrick W

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