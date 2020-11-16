Tabut üreticileri zorda: Yüzde 70 yakılmak istiyor

ALMANYA’da istatistik kurumunu verdiği rakamlara göre ortalama yılda 900 bin kişi yaşamını yitiriyor. Bunların sadece bir bölümü Almanya’da üretilen tabutlarla gömülüyor. Merkezi Bad Honnef’te bulunan Cenaze Kaldırma Şirketleri Birliği tarafından yapılan açıklamada 900 bin cenazenin sadece 180 bini Almanya’da üretilen tabutlarla son yolculuğuna çıkıyor. Açıklamada, ihtiyaç duyulan diğer tabutların büyük bölümü Doğu Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor. 2003 yılında sağlık kasaları yılda ortalama 800 milyon euro cenazeler için ayırıyordu. Sigortalar bu bütçeyi kaldırdı. Bu karar da tabut üreticilerinin işlerini bozulmasında önemli bir faktör olarak gösteriliyor. YAKILMA EĞİLİMİ ARTTI

Cenazenin toprağa vermek yerine yakılma eğilimi de sektörü etkiledi. Özellikle Katolik Kilisesi’nin cenaze yakmanın önünü açması cenazelerin yakılma eğiliminin yükselmesine önemli derecede katkı sağladı. Almanya’da cenazelerin yüzde 70’inin gömülmek yerine yakıldığı düşünülüyor. Alman Cenaze Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Stephan Neuser de 2019 yılında yakılarak gömülen cenazelerin oranının yüzde 70 civarında olduğunu belirtti.

EN UCUZU 300-400 EURO ARASI

Almanya’da en ucuz tabut fiyatları 300 ile 400 euro arasında değişiyor. 30 yıl önce yüz kadar orta ölçekli tabut üreticisi bulunurken, günümüzde bu sayı 15’e kadar düştü. 15 üreticinin de orta ölçekli olduğu kaydedildi. Ancak küçük çapta marangozlar da hâlâ tabut üretiyor. Tabut üreticilerin yıllık cirosu tam olarak bilinmezken, Almanya genelinde 4 bin 400 cenaze kaldırma şirketinin yıllık cirosu 1 milyar 600 milyon euroyu buluyor.