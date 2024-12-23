Tabipler odasını da tehdit etmiş!

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SPIEGEL dergisinin Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, Talib al-Abdulmohsen’in tabipler odasıyla diploma denkliğiyle ilgili sorun yaşadığı ifade edildi. Habere göre, Abdulmohsen tabipler odasını telefonla arayarak tehditlerde bulundu. Abdulmohsen tabipler odasını 15 Nisan 2013 tarihinde Boston’daki maratona yapılan saldırıya atıfta bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek eylemlerde bulunmakla tehdit etti. Tehdidin ardından Abdulmohsen’in evinde arama yapıldı ve elektronik medya cihazları incelendi ancak ‘gerçek bir saldırı hazırlığı’ olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

HAKİMLERE DE HAKARET ETTİ

Eylül 2013’te Rostock Bölge Mahkemesi, Abdulmohsen’e suç tehdidinde bulunarak kamu huzurunu bozmak suçundan 900 Euro para cezası verdi. Karar sonrası hakimler hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan Abdulmohsen, kendisine bir silah temin edeceğini belirtti. Abdulmohsen aldığı ceza nedeniyle başbakanlığa şikayette bulundu.

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ÖZEL TOPLANTI YAPILACAK

Geçen hafta cuma günü Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentindeki Noel pazarına araçla yapılan saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Magdeburg Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesi’nin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği kaydedildi. Alman medyasındaki haberlerde, Federal Meclis İçişleri Komisyonu’nun 30 Aralık’ta saldırıyla ilgili özel bir toplantı yapacağı iddia edildi. Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans, zanlının motivasyonunun araştırıldığını belirterek, “Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya’da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur” ifadelerini kullanmıştı.