Münih Türkgücü'nden bu sezon bir ilk! Nihayet kazandılar

Sezon başladığından bu yana tüm karşılaşmalarında berabere kalarak, galibiyet yüzü görmeyen Münih Türkgücü, son maçında ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Grünwald stadında yaklaşık bin kişinin izlediği maçın oldukça çekişmeli geçen ilk yarısında gol sesi gelmedi. İkinci yarıya hızlı başlayan Türkgücü, aradığı golleri karşılaşmanın sonlarına doğru buldu. 77'inci dakikada Vrenezi, 90'ıncı dakikada Sliskovic ve uzatmalarda da Türpitz'in attığı gollerle 3 puan kazanan Türkgücü, beraberlik serisine son verdi. Türkgücü çarşamba günü ligin son sırasında bulunan TSV Havelse ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.