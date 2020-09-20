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Avrupa
Orhan GEDİK / Münih  
Haber Giriş: 20.09.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

SV Münih Türkgücü Ataspor'dan ilk siftah

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SV Münih Türkgücü Ataspor'dan ilk siftah
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Devler ligine yükselen SV Münih Türkgücü Ataspor ilk maçında geçen yılın şampiyonu FC Bayern Münih’in ikinci takımından 1 puan kopardı. Münih Türkgücü ilk hafta deplasmanda karşılaştığı FC Bayern Münih’in ikinci takımını adeta elinden kaçırdı.

SV Münih Türkgücü Ataspordan ilk siftah
Tarihinde ilk kez Almanya 3. ligine yükselen ve 1975 yılında kurulan SV Münih Türkgücü Ataspor, Almanya 3.lig ilk maçında deplasmanda karşılaştığı FC Bayern Münih’in ikinci takımı ile 2-2 beraber kalarak ilk puanını aldı. 1975 yılında kurulan ve tarihinde Türk futboluna da bir çok oyuncu kazandıran SV Türkgücü Ataspor Münih Almanya 3.ligi ilk maçına yeni transfer oyuncuları ile çıktı. Karşılaşmanın 10.dakikasında Sararer ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancak, rakip 23.dakikada Fein ile durumu 1-1 yaptı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Her iki takım da 3 puan almak için mücadele ederken, 72.dakikada rakip takım Kern ile 2-1 öne geçen golü attı.
SV Münih Türkgücü Ataspordan ilk siftah
80.dakikada oyuncu değişikliği yapan Türkgücü Ataspor, Kirsch'in yerine Holz'u aldı. Bu oyuncu da girer girmez golünü attı ve durumu 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Münih Türkgücü Ataspor deplasmandan bir puan ile döndü.
Almanya 3.liginde 2.karşılaşmalar 27 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

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