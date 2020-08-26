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Haber Giriş: 26.08.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Ronaldo ve sevgilisi Georgina'nın tatili olay oldu!

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Ronaldo ve sevgilisi Georgina'nın tatili olay oldu!
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Cristiano Ronaldo’num sevgilisi Georgina Rodriguez, 5.5 milyon sterlinlik lüks yatlarındaki yaz tatiliyle dikkatleri topladı.

Ronaldo ve sevgilisi Georginanın tatili olay oldu
Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, tatil fotoğraflarıyla dikkat çekti.
Ronaldo ve sevgilisi Georginanın tatili olay oldu
Denizde ve deniz altında yüzerken özel kareler çektiren Rodriguez 20 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşımlarda bulundu.
Ronaldo ve sevgilisi Georginanın tatili olay oldu

Ronaldo’nun aynı gün Juventus’ta yeni sezon antrenmanlarına başlaması ve sevgilisi Rodriguez’in tatili herkesin dikkatini çekti.

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