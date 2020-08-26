Ronaldo ve sevgilisi Georgina'nın tatili olay oldu!

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, tatil fotoğraflarıyla dikkat çekti. Denizde ve deniz altında yüzerken özel kareler çektiren Rodriguez 20 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşımlarda bulundu.

Ronaldo’nun aynı gün Juventus’ta yeni sezon antrenmanlarına başlaması ve sevgilisi Rodriguez’in tatili herkesin dikkatini çekti.