Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Steinmeier Riyad’da bir araya geldi

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SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, görüşmede tarafların, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları ele aldığı öğrenildi. Steinmeier ile Bin Selman’ın iki ülke arasındaki ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarını da değerlendirdiği kaydedildi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye’yi kapsayan bir ziyaretler dizisine başlayacağı bildirilmişti.