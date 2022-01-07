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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Sütü bozuklar’ marketten attı

#Almanya#Hindistanlı 2 Kişi Marketten Kovuldu#AVRUPADAN HABERLER
‘Sütü bozuklar’ marketten attı

Almanya’nın Magdeburg kentinde bir süpermarketten aldıkları sütün bozuk çıkması üzerine iade etmek isteyen Hindistan uyruklu 2 kişi, ırkçı söylemlerin ardından marketten atıldı.

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ALMANYA’nın Magdeburg kentinde dün akşam saatlerinde daha önce satın aldığı bozulmuş süt nedeniyle rahatsızlandığını iddia eden Hindistan uyruklu Shruthi Lekha ve arkadaşı, süpermarkete şikâyette bulundu. Yetkililer, şikâyet üzerine Lekha ile konuştuktan sonra kendisine 30 euro teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen iki arkadaşa başka bir çalışan, bir avukata başvurmalarını ve süpermarketi terk etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iade ettiği süt kutusunu isteyen Lekha ve arkadaşı, süpermarket güvenliği tarafından ırkçı sözler eşliğinde zorla marketten çıkarıldı. “Bana dokunmayın” demesine rağmen görevli tarafından itilen Lekha, sosyal medya hesabından süpermarket güvenlik çalışanlarının kendisine, “Burası Almanya, bizim ülkemizdesin, sana herhangi bir tazminat verilmeyecek” dediğini ve süt kutusunun da tekrar iade edilmediğini yazdı.

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GÜVENLİKÇİLERİN İŞİNE SON VERİLDİ
Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan Lekha, birçok kişi tarafından destek görürken, süpermarket zinciri de açıklama yaptı. Magdeburg şubesinde yaşanan olayların araştırılacağını belirten süpermarket zinciri, Lekha ve arkadaşına kaba ve ırkçı davranışlarda bulunan iki özel güvenlik görevlisinin işine son verdiğini bildirdi.

 

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