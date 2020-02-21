Süt Kongresi’nde Pınar damgası

17 ve 18 Şubat’ta Münih Hilton Hotel’de yapılan kongreye, süt işleme şirketlerinin CEO’ları ve üst düzey yöneticileri, süt sanayi tedarikçileri, önde gelen market zincirlerinin temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Kongrenin önemli bir ayağı olan katılımcı şirketlerin sunumları ilgiyle izlendi. Pınar’ın standına gösterilen yogun ilgiden memnun olduklarını belirten CEO Sami Murat Ertunç “Süt piyasasının üst düzey aktörlerini bir araya getiren bu platformda ürünlerimizi ve Pınar’ı tanıtmak önemli bir fırsattı. Başarımıza katkı sağlayacağını düşündüğüm güzel görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.



