Sussex Üniversitesi’nden Gülçinay Mumcu’ya çifte ödül

Gülçinay Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nda uzman olarak görev yapıyor. Mumcu, başarısıyla MSc International Business and Development (Uluslararası İşletme ve Geliştirme) alanında “En İyi Öğrenci Ödülü” ve Strategy and Marketing (Strateji ve Pazarlama) alanında “En İyi Tez Ödülünü” kazanarak ‘üniversite birincisi’ olmayı başardı. Sussex Üniversitesi yetkilileri, Gülçinay Mumcu’nun başarısının sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda küresel bir örnek olduğunu vurguladı. Üniversite yetkilileri, Mumcu’nun not ortalaması ve tez başarısının, öğrenciler için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

ÖNEMLİ PROJELERİ KATKI SAĞLADI

BÜYÜKELÇİLİĞE DAVET EDİLDİ

Gülçinay Mumcu, Sussex Üniversitesi’ndeki başarısından önce de Türkiye’nin ve dünyanın saygın kurumlarında örnek bir kariyer çizgisi sergiledi. Lisans eğitiminde Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden fakülte ikincisi olarak mezun olan Mumcu, Hacettepe Onur Ödülü’ne layık görüldü. Üniversite bitirme stajını 2010 yılında Londra’da başarıyla tamamladı ve burada uluslararası ticaret alanında kendini geliştirme fırsatı buldu. Mumcu, geçmişte Sırbistan’da “Türkiye Ticaret Müşaviri” olarak görev yaptı ve bu süre zarfında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomi ilişkilerini güçlendirmek adına önemli projelere katkı sağladı. Mumcu, özellikle Balkanlar bölgesi ticaret ve ekonomi uzmanı olarak tanınıyor. Balkanlar’daki dört yıllık deneyimiyle, bu coğrafyada hem akademik hem de profesyonel birikim elde etti.İngiltere’nin Brighton kentinde yer alan The Grand Brighton Oteli’nde gerçekleşen ödül töreninde Gülçinay Mumcu’ya ödülleri, Sussex Üniversitesi İşletme Fakültesi Strateji ve Pazarlama Bölüm Başkanı Prof. Vasiliki Bamiatzi ve Öğrenci Deneyimi Direktörü Dr. C. Rashaad Shabab tarafından takdim edildi. Ödül törenine seçkin akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Gülçinay Mumcu’yu Büyükelçiliğe davet ederek tebriklerini iletti. Büyükelçi Ertaş, kendisinin de Sussex Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını belirterek Mumcu’nun başarılarından dolayı memnuniyetini ifade etti.