‘Süslü Kadınlar’a çevreci hareketlilik ödülü

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Senatodan yapılan açıklamada, uluslararası adı ‘Fancy Women Bike Ride’ olan ‘Berlin Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun, her yaştan, sosyal sınıftan ve farklı inançtan kadınları şehirlerde çevreci hareketlilik için bisiklet kullanmaya motive etme konusundaki kararlılığı nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Bisiklet turu, Safia Yazanoğlu’nun girişimiyle 2019’dan beri Berlin’de yapılıyor. Berlin Ulaştırma Senatörlüğü Müsteşarı Ingmar Streese, Berlin’de bisiklete binmeyi teşvik etme hizmetlerinden dolayı ‘Fahrrad Berlin-Berlin Bisiklet Ödülü’nü üç girişimciye takdim etti. Berlin Bisiklet Onur Sertifikas’ını, Safia Yazanoğlu aldı. ‘HER YIL DÜZENLEMEK İSTİYORUZ’

Bisiklete binen, çevre dostu tüm kadınlar adına bu ödülü aldığını belirten Safia Yazanoğlu, “Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Özelikle müsteşarın, Türkiye’den başlatılan ve dünyayı saran bu etkinliğin kahramanları olduğumuzu vurgulaması bizleri çok onurlandırdı. Kadınların görünür olması ve onların emeklerinin hatırlanması beni çok etkiledi. Bu tür güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Mümkünse her yıl düzenlemek istiyoruz. Bir günlüğüne bile olsa bisikleti olmayan kadınlara da bisiklet temin edilirse çok seviniriz” şeklinde konuştu.

Ödül töreninde konuşan Müsteşar Streese, onurlandırılan inisiyatiflerin özellikle Berlin’de bisikletin daha fazla kullanılmasına destek olduklarını ve aynı zamanda güçlü sosyal bağlılık ortaya çıkardıklarını belirtti: “Trafikte herkesin bisiklet üzerinde kendini rahat hissetmesi için çok çeşitli yaşam koşulları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Hareketlilik dönüşümü, ancak sokakta tüm sosyal sınıflar, kadın, erkek, genç ve yaşlılar ve özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için yeterli alan varsa sürdürülebilir ve başarılı olacaktır. Ve bu alanın eksik olduğu yerde onu birlikte yaratmalıyız. Ödüllendirilen üç girişim burada etkileyici rol modelleri oldu.” dedi. Senatörlük, ‘Fahrrad Berlin-Bisiklet Berlin’ ödülü ile özellikle çeşitli nedenlerle bisiklete binmeyen insanlarla ilgilenen kişileri ve inisiyatifleri onurlandırıyor.