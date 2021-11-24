‘Süslü Kadınlar’a çevreci hareketlilik ödülü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İkinci kripto vurgunu Paralar buhar olduİkinci kripto vurgunu! Paralar buhar oldu#Hecoin
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Yöntemleri deşifre oldu: Kovid partisi vermişlerYöntemleri deşifre oldu: Kovid partisi vermişler! #Korona Partisi
Planı açıkladı Tüpraştan dev yatırımPlanı açıkladı! Tüpraş'tan dev yatırım#Tüpraş
Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttıBurası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı#Gaziantep
Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...#Tazminat
Şaşırtan karar İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağıŞaşırtan karar! İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağı #Avustralya
Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri Beni kimse sevmiyor oldu...Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri "Beni kimse sevmiyor" oldu...#İngiltere
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi İsyan ettiler15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi! İsyan ettiler#Doğal Gaz
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Süslü Kadınlar’a çevreci hareketlilik ödülü

#Fancy Women Bike Ride#Süslü Kadınlar Bisiklet Turu#Safia Yazanoğlu
‘Süslü Kadınlar’a çevreci hareketlilik ödülü

Berlin Çevre, Ulaştırma ve İklim Koruma Senatörlüğü, İzmir’de başlayıp tüm dünyaya yayılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Berlin inisiyatifini ödüllendirdi. Berlin Süslü Kadınlar Bisiklet Turu inisiyatifi diğer iki projeyle birlikte yılın ‘Çevreci Ulaşım Hareketi’ seçildi.

Haberin Devamı

Senatodan yapılan açıklamada, uluslararası adı ‘Fancy Women Bike Ride’ olan ‘Berlin Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun, her yaştan, sosyal sınıftan ve farklı inançtan kadınları şehirlerde çevreci hareketlilik için bisiklet kullanmaya motive etme konusundaki kararlılığı nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Bisiklet turu, Safia Yazanoğlu’nun girişimiyle 2019’dan beri Berlin’de yapılıyor. Berlin Ulaştırma Senatörlüğü Müsteşarı Ingmar Streese, Berlin’de bisiklete binmeyi teşvik etme hizmetlerinden dolayı ‘Fahrrad Berlin-Berlin Bisiklet Ödülü’nü üç girişimciye takdim etti. Berlin Bisiklet Onur Sertifikas’ını, Safia Yazanoğlu aldı.

‘Süslü Kadınlar’a çevreci hareketlilik ödülü
‘HER YIL DÜZENLEMEK İSTİYORUZ’
Bisiklete binen, çevre dostu tüm kadınlar adına bu ödülü aldığını belirten Safia Yazanoğlu, “Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Özelikle müsteşarın, Türkiye’den başlatılan ve dünyayı saran bu etkinliğin kahramanları olduğumuzu vurgulaması bizleri çok onurlandırdı. Kadınların görünür olması ve onların emeklerinin hatırlanması beni çok etkiledi. Bu tür güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Mümkünse her yıl düzenlemek istiyoruz. Bir günlüğüne bile olsa bisikleti olmayan kadınlara da bisiklet temin edilirse çok seviniriz” şeklinde konuştu.
‘Süslü Kadınlar’a çevreci hareketlilik ödülü
‘GÜÇLÜ SOSYAL BAĞLILIK’
Ödül töreninde konuşan Müsteşar Streese, onurlandırılan inisiyatiflerin özellikle Berlin’de bisikletin daha fazla kullanılmasına destek olduklarını ve aynı zamanda güçlü sosyal bağlılık ortaya çıkardıklarını belirtti: “Trafikte herkesin bisiklet üzerinde kendini rahat hissetmesi için çok çeşitli yaşam koşulları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Hareketlilik dönüşümü, ancak sokakta tüm sosyal sınıflar, kadın, erkek, genç ve yaşlılar ve özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için yeterli alan varsa sürdürülebilir ve başarılı olacaktır. Ve bu alanın eksik olduğu yerde onu birlikte yaratmalıyız. Ödüllendirilen üç girişim burada etkileyici rol modelleri oldu.” dedi. Senatörlük, ‘Fahrrad Berlin-Bisiklet Berlin’ ödülü ile özellikle çeşitli nedenlerle bisiklete binmeyen insanlarla ilgilenen kişileri ve inisiyatifleri onurlandırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fancy Women Bike Ride#Süslü Kadınlar Bisiklet Turu#Safia Yazanoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde