Sürücüler dikkat! Araçta cep telefonu cep yakacak!

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Monocam, köprülerden trafiği izleyerek sürücülerin ellerindeki cep telefonlarını tespit eden yapay zeka destekli bir kamera sistemiyle çalışıyor. Kamera, elinde telefon bulunan bir sürücüyü tespit ettiğinde, görüntüyü kaydediyor ve polis tarafından inceleniyor. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanlığı, ilk Monocam cihazının alındığını doğruladı ve uzun vadede eyaletteki beş polis merkezinin tamamına bu sistemin kurulacağını açıkladı.

HIZLA YAYGINLAŞACAK

Bu yeni radar sistemi başlangıçta hukuki tartışmalara neden olmuştu. Ancak yapılan yasal düzenlemelerle Monocam’ın kullanımı için gerekli hukuki zemin oluşturuldu ve sistemin uygulanmasına yeşil ışık yakıldı. Sistem, Rheinland-Pfalz’daki Trier kentinde yapılan testlerde 327 sürücüyü cep telefonuyla yakalarken, Mainz yakınlarındaki A60 otoyolunda 941 sürücüye ceza kesildi. İçişleri Bakanı Michael Ebling, Monocam’ın başarılı olduğunu belirterek uygulamanın hızla yaygınlaştırılmasını istedi.