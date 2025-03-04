Sürücüler dikkat! Araçta cep telefonu cep yakacak!

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 11:02
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yeni bir denetim sistemi devreye giriyor. “Monocam” adı verilen özel radar sistemi, sürüş sırasında telefonla konuşan veya mesaj yazan sürücüleri tespit edecek. Eyalet genelinde kullanılacak bu teknoloji, ilk kez Rheinland-Pfalz’da test edildi ve şimdi yaygınlaştırılmaya hazırlanıyor.
Monocam, köprülerden trafiği izleyerek sürücülerin ellerindeki cep telefonlarını tespit eden yapay zeka destekli bir kamera sistemiyle çalışıyor. Kamera, elinde telefon bulunan bir sürücüyü tespit ettiğinde, görüntüyü kaydediyor ve polis tarafından inceleniyor. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanlığı, ilk Monocam cihazının alındığını doğruladı ve uzun vadede eyaletteki beş polis merkezinin tamamına bu sistemin kurulacağını açıkladı.
HIZLA YAYGINLAŞACAKKAZALARIN ÇOĞU CEP TELEFONU YÜZÜNDEN
Bu yeni radar sistemi başlangıçta hukuki tartışmalara neden olmuştu. Ancak yapılan yasal düzenlemelerle Monocam’ın kullanımı için gerekli hukuki zemin oluşturuldu ve sistemin uygulanmasına yeşil ışık yakıldı. Sistem, Rheinland-Pfalz’daki Trier kentinde yapılan testlerde 327 sürücüyü cep telefonuyla yakalarken, Mainz yakınlarındaki A60 otoyolunda 941 sürücüye ceza kesildi. İçişleri Bakanı Michael Ebling, Monocam’ın başarılı olduğunu belirterek uygulamanın hızla yaygınlaştırılmasını istedi.
Yetkililere göre, eyalette her yıl yaklaşık 1000 trafik
kazası, sürücülerin dikkatsizliği ve cep telefonu kullanımı nedeniyle meydana geliyor. Yeni sistemin sürücüleri caydırarak kazaları azaltması bekleniyor. Uzmanlar, Monocam’ın kısa sürede Almanya
genelinde de otoyol köprülerine yerleştirilebileceğini öngörüyor. Direksiyon başında cep telefonu kullanmanın cezası en az 100 Euro ve 1 ceza puanı olarak belirlenmiş durumda. Eğer ihlal tehlikeli bir duruma yol açarsa ceza 150 Euro’ya çıkıyor ve sürücüye 2 ceza puanı ile 1 ay araç kullanma yasağı veriliyor. Kaza durumunda ise ceza 200 Euro’ya yükseliyor. Ayrıca sadece telefonla konuşmak değil, mesaj yazmak, video izlemek veya bir çağrıyı reddetmek de cezaya tabi olacak. Cihazın sabit bir şekilde araca monte edilmemiş olması durumunda, tablet ve akıllı saatler de bu kurallar kapsamına girecek.