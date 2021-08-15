Sürpriz SPD atağı!

ALMANYA’da 26 Eylül’de yapılacak seçimler yaklaştıkça partiler arasındaki seçim heyecanı da artıyor. Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet ve Yeşiller Partisi Başbakan adayı Annalena Baerbock’un düşen kişisel performansları anketlerde partilerinin oy oranlarının da düşmesine neden oldu. Seçimlere 6 hafta kala yapılan son ankette Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçim sonrası Birlik Partileri’yle koalisyon kuracağı tahmin edilen Yeşiller Partisi’ni geçerek ikinci konuma yerleşti. Ankete göre SPD yüzde 20 oy alarak 2017 yılında bu yana en iyi anket sonucunu aldı. Yeşiller Partisi ise bir önceki hafta olduğu gibi yüzde 18’de kaldı. Birlik Partileri ise 1 puan oy kaybederek yüzde 25’e geriledi. Seçimlerde kilit parti olma ihtimali bulunan Liberal Parti FDP ise yüzde 12 oy aldı. Aşırı sağcı parti AfD yüzde 11 ve Sol Parti yüzde 7 oyda kaldı. ÜÇLÜ KOALİSYON İHTİMALİ

Bu ankete göre ne Birlik Partileri’yle SPD arasında ne de Birlik Partileri ile Yeşiller arasında ikili koalisyon kurulma ihtimali bulunmuyor. Ancak anketlere göre oy artışı nedeniyle SPD üçlü koalisyonun güçlü adayları arasına girdi. Son yapılan ankete göre SPD, Yeşiller ve FDP arasında üçlü koalisyon hükümeti kurulma ihtimali de ortaya çıktı. SCHOLZ AÇIK ARA ÖNDE

En çok tercih edilen başbakan adayı sıralamasında ise SPD’nin başbakan adayı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz açık ara önde gidiyor. Ankete göre halkın yüzde 29’u Olaf Scholz’u başbakan görmek istiyor. Armin Laschet’i başbakan görmek isteyenlerin oranı yüzde 15 olurken Annalena Baerbock’u tercih edenlerin oranı da yüzde 13 oldu. Armin Laschet ve Annalena Baerbock’u açık ara geride bırakan Olaf Scholz kendisine gösterilen teveccühten dolayı seçmenlere teşekkür etti. Bochum’da bir seçim kampanyasına katılan Scholz, “SPD’ye olan ilgi artıyor ve bana olan ilgi de beni çok duygulandırıyor” dedi. Scholz, kendisini başbakan görmek isteyen seçmenlerin SPD’ye de o vermesi gerektiğini kaydetti.