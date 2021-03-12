Sürpriz aşı zirvesi

ALMANYA eyalet sağlık bakanları, 19 Nisan’dan itibaren muayenehanelerde aşılama yapılması konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak yeteri kadar aşının tedarik edilmesi durumunda muayenehanelerde aşılamanın daha erken başlayabileceği kaydedildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının en kısa zamanda sağlık bakanları konferansında alınan kararı onaylayacağını açıkladı. Bilindiği gibi Merkel ve eyalet başbakanları 22 Mart’ta bir araya gelerek nisan ayından itibaren kısıtlamaların geleceğini ele alacak.