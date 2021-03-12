Sürpriz aşı zirvesi
Başbakan Angela Merkel, nisan ayından itibaren muayenehanelerde aşı kampanyasının başlaması için 17 Mart Çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla bir araya gelerek bir ‘Aşı zirvesi’ düzenleyecek.
ALMANYA eyalet sağlık bakanları, 19 Nisan’dan itibaren muayenehanelerde aşılama yapılması konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak yeteri kadar aşının tedarik edilmesi durumunda muayenehanelerde aşılamanın daha erken başlayabileceği kaydedildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının en kısa zamanda sağlık bakanları konferansında alınan kararı onaylayacağını açıkladı. Bilindiği gibi Merkel ve eyalet başbakanları 22 Mart’ta bir araya gelerek nisan ayından itibaren kısıtlamaların geleceğini ele alacak.