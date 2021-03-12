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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 12.03.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Sürpriz aşı zirvesi

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Sürpriz aşı zirvesi

Başbakan Angela Merkel, nisan ayından itibaren muayenehanelerde aşı kampanyasının başlaması için 17 Mart Çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla bir araya gelerek bir ‘Aşı zirvesi’ düzenleyecek.

ALMANYA eyalet sağlık bakanları, 19 Nisan’dan itibaren muayenehanelerde aşılama yapılması konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak yeteri kadar aşının tedarik edilmesi durumunda muayenehanelerde aşılamanın daha erken başlayabileceği kaydedildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının en kısa zamanda sağlık bakanları konferansında alınan kararı onaylayacağını açıkladı. Bilindiği gibi Merkel ve eyalet başbakanları 22 Mart’ta bir araya gelerek nisan ayından itibaren kısıtlamaların geleceğini ele alacak.

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