Suriye’ye tek seferlik dönüş izni!

Haberin Devamı

FEDERAL İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Ekim 2024 sonu itibarıyla Almanya’da 975 binden fazla Suriyeli yaşıyor. Büyük bir kısmı, 2015’teki mülteci dalgası sırasında Almanya’ya geldi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu adımı mültecileri gönüllü dönüşe teşvik etmek için mantıklı bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakanlık sözcüsü Maximilian Kall, “Kişilerin evlerinin hâlâ ayakta olup olmadığını, aile üyelerinin hayatta olup olmadığını ya da memleketlerinde gerçekten güvende olup olmadıklarını görmelerini sağlamak, gönüllü dönüşlerin önünü açabilir” dedi. Ancak bu ziyaretlerin tek seferlik olması planlanıyor.

Haberin Devamı

İSTİSNAİ SEYAHATLERE İZİN VERİLİYOR

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da benzer bir öneride bulunarak, Suriye lideri Beşar Esad’ın iktidardan düşmesinin ardından mültecilere ülkelerine dönüş olanaklarını değerlendirme fırsatı verilmesi gerektiğini belirtti. Baerbock, bu amaçla istisnai izinler sağlanması gerektiğini ifade etti. Bakanlık, bu tür bir düzenleme için yasa değişikliğine gerek olmadığı görüşünde. Ölüm ya da ağır hastalık gibi ahlaki olarak zorunlu nedenler olduğunda istisnai seyahatlere izin verildiği hatırlatıldı. Bu gibi durumlar dışında, ülkeye yapılan bildirim olmadan yapılan seyahatler mülteci statüsünün kaybıyla sonuçlanabiliyor.

‘KÖTÜYE KULLANIM İÇİN AÇIK KAPI’

Ancak hükümetin bu önerisi, muhalefetin tepkisini çekti. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), öneriyi “macera dolu” olarak nitelendirdi ve “Suriye’deki değişen koşullara göre karar verme yetkisi Alman makamlarında kalmalı” dedi. Herrmann, “Suriye’ye yapılan bireysel ziyaretler mültecilerin kendi kararına bırakılırsa, bu kötüye kullanım için açık kapı bırakır” uyarısında bulundu.