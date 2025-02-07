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‘Suriye’nin yeniden inşasına hazırız’

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#Almanya#Suriye#AVRUPADAN HABERLER
‘Suriye’nin yeniden inşasına hazırız’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 17:48

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya Suriye’nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğu konusunda güvence verdiği bildirildi.

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ALMAN Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre Şansölye Scholz, yaklaşık bir saat Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. Scholz, görüşmede Esed’in korku rejimine son vermeyi başardığı için Suriye halkını tebrik etti. Şansölye Scholz ve Cumhurbaşkanı Şara, etnik veya dini grup gözetmeksizin tüm Suriyelilere katılım tanıyan, hak ve koruma sağlayan kapsayıcı bir sürece ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldı.

GÜVENCE VERDİ
Başbakan Scholz, Alman hükümetinin Suriye halkının tüm grupları için özgür ve güvenli bir yurt olabilmesi için Suriye’nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğu konusunda Şara’ya güvence verdi. Scholz, Alman hükümetinin bu konuda Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde olacağını söyledi. Ayrıca Scholz, terörizmle mücadelenin Suriye’nin, bölgenin ve dünyanın güvenliği açısından önemini vurguladı.

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#Almanya#Suriye#AVRUPADAN HABERLER

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