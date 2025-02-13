Suriye’nin yeniden inşası için bir araya geldiler

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Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Paris’te Uluslararası Suriye Konferansı kapsamında Suriye’nin insani yardım konusunda karşılaştığı zorlukların ve yeniden inşa edilmesine yönelik çabaların ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Fransa’nın girişimiyle düzenlenen toplantıya, Fransa Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ve kalkınmadan sorumlu çeşitli uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Katılımcılar, insani yardımın engelsiz şekilde Suriye’nin tamamına ulaşmasını sağlamak konusunda birlikte çalışma isteklerini ifade etti.

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Enerji, ulaşım, eğitim gibi farklı ihtiyaçların olduğu öncelikli sektörlerde Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını sağlayarak, ülkenin yeniden inşasına yardımcı olma arzularını dile getiren katılımcılar, toplumun tamamının Suriye’nin yeniden inşasından faydalanması gerektiğini kaydetti.

Katılımcılar, Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli, isteğe dayalı bir şekilde dönmeleri ve Suriye’deki yönetimle sağlık, eğitim, istihdam, kültürel mirasın muhafaza edilmesi gibi çeşitli alanlarda çalışarak ülkenin kalkınmasına yardımcı olma isteklerini vurguladı.