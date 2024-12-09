Suriyelilerin dönüşüne destek

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SURİYE’de Esad rejiminin çökmesi ve yeni bir dönemin başlaması üzerine Almanya’da yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi veya geri gönderilmesi tartışmaları da başladı. Hükümet ortağı Yeşiller, şu aşamada sığınmacı politikasında bir değişiklik yapılmaması uyarısında bulunurken, Almanya’da iktidarı devralmaya soyunan ana muhalefet CDU/CSU, gönüllü olarak ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılara 1000 Euro “yol parası” ödenmesini gündeme getirdi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jens Spahn, “İlk adım olarak Suriye’ye dönmek isteyen herkes için charter uçaklar devreye sokulmalı ve dönenlere 1000’er Euro ödenmeli. İkinci adım olarak da Almanya, Avusturya, Türkiye ve Ürdün’le konuşarak ilkbaharda bir ‘Yeniden yapılanma ve geri dönüş konferansı’ organize edilmeli” dedi. Geri dönüşle ilgili gelişmelerin Suriye’deki gelişmeler ışığında önümüzdeki günlerde açıklık kazanacağını da söyledi.

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‘SCHOLZ, ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMELİ’

CDU’lu dış politika uzmanı Jürgen Hardt da, Esad döneminin sona ermesi üzerine birçok Suriyeli’nin ülkelerine geri dönmek isteyeceği görüşünü savundu. Hardt, “Günün sonunda Almanya’da yaşayan birçok Suriyeli’nin Suriye’ye geri döneceğine inanıyorum. Şayet biz ve Avrupa Birliği (AB) doğru olanı yaparsak, yapıcı ve aktif bir rol oynarsak, birçok sığınmacının ülkelerine dönme şansını yakalarız. Zaman kaybetmeden Başbakan Olaf Scholz, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelidir” dedi.

‘SIĞINMACI ALMA DURDURULSUN’

CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ise Suriye’de siyasi ortamın değiştiği görüşünü savunarak Suriye’den sığınmacı alınmasının durdurulmasını istedi. “Biz son yıllarda bu alandaki sorumluluğumuzu fazlasıyla yerine getirdik” diyen CSU’lu politikacı, ülkede barışın tam olarak sağlanması halinde Almanya’da yaşayan sığınmacıların oturum hakkını kaybedeceklerini söyledi. Almanya’da hükümetin büyük kanadı SPD ise Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmaların şu aşamada yersiz olduğu görüşünü savundu. SPD’li dış politika uzmanı Michael Roth, Suriye’den sığınmacı alınmaması yönündeki önerileri “Tamamen popülist bir yaklaşım” olarak nitelerken, “Şu aşamada Suriye’de durumun ne olacağını kimse bilmemekte. Tabii durum düzelirse birçok Suriyeli gönüllü olarak ülkelerine geri dönecektir. Ama seçim kampanyası döneminde bu konu istismar edilmemeli” dedi. Yeşiller’li Anton Hofreiter de, şu aşamada sığınmacı politikasında değişiklik öneri ve taleplerinin yersiz olduğunu söyledi.