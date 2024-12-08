Suriyelilerin Almanya’da sevinç gösterileri!

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SURİYE’de 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık ‘Milli Bayram’ ilan edilirken, Almanya’da yaşayan Suriyeliler sokaklara dökülerek sevinçlerini paylaştılar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kendi halkına acımasızca baskı yaparak zulmeden, sayısız insanın yaşamını yitirmesinden ve birçok Suriyeli’nin ülkesini terk etmesinden sorumlu olan Beşşar Esad rejiminin çökmesini ‘iyi bir haber’ olarak nitelerken, ülkenin çeşitli kesimlerinde sevinç gösterileri düzenlendi.

Başkent Berlin’in “Küçük İstanbul” olarak bilinen Kreuzberg kesiminde bugün öğleyin çoğu Suriyeli 3 bin 500’e yakın toplanarak, “Suriye’deki devrimle dayanışma” sloganıyla bir gösteri düzenlediler. Ellerinde Suriye bayrakları taşıyan göstericiler “Suriye’ye özgürlük” sloganı atarak sevinçlerini paylaştılar. Otomobillerine binen bir grup da konvoy oluşturdular ve kentin bazı caddelerinde klakson çalarak ilerleyip Suriye’deki mücadelecilerle dayanışma içinde olduklarını gösterdiler. Benzer etkinlikler özellikle Arap kökenlilerin yoğun olduğu Berlin’in Neukölln ve Wedding kesimlerinde de düzenlendi. Berlin’in yanı sıra başta Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Köln, Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal kentleri olmak üzere Stuttgart, Münih, Hamburg’da da sevinç gösterileri düzenlendi.