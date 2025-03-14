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Dönem başkanı Kanada’nın Charlevoix kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk gün oturumlarına katılan Tajani, burada İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu. ANSA ajansının haberine göre, Tajani, Suriye’deki gelişmelere ilişkin, “Suriye’de iç çatışmalar döneminin sona ermesini umuyoruz. Mutlaka sivil can kayıpların önüne geçmeliyiz. Son günlerde yaşanan olaylar tekrarlanmamalı” dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin Brüksel’de AB yetkilileriyle görüşeceğini ve bu görüşmelerin dikkatle değerlendirileceğini dile getiren Tajani, “Orada da ülkenin birliğinin sağlanması ve tüm Suriyeli vatandaşların, etnik köken veya dini inanç fark etmeksizin, güvende olabileceği bir sistemin yeniden inşa edilmesi için çalışılmalı” diye konuştu.

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GÜVEN VERİCİ BİR MESAJ ALDIM

Tajani, “(Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara ile yaptığım görüşmede güven verici mesajlar aldım. Elbette, son günlerde çok fazla can kaybının yaşandığı çatışmalardan endişe duyuyoruz. Artık yeniden inşa etme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. ABD’den Avrupa’ya uygulanması gündemde olan ek gümrük tarifelerine de değinen Tajani, “(Marco Rubio’ya) Sadece bir ticaret savaşının kimse için iyi olmadığını söyleyeceğim. Ayrıca İtalya’nın ABD’den daha fazla ithalat yapabileceğine, ABD’ye daha fazla yatırım yapabileceğine ve daha fazla ithalat ile daha büyük İtalyan yatırımlarının aynı zamanda bu ülkeye olan ihracatımızı korumak için bir kalkan olabileceğine inanıyorum” diye konuştu.

KANADA’NIN 51. EYALET OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Tajani, G7 toplantısının, “Ukrayna’ya güçlü bir destek mesajı” ve “Suudi Arabistan’da yapılan çalışmaların, ABD’nin arabuluculuğu sayesinde, büyük takdir gördüğüne” dair sonuçlar çıkaracağını söyledi. “Ukrayna’nın barış için çalışma kararı da herkes tarafından çok olumlu bir şekilde değerlendiriliyor” diyen Tajani, Ukrayna’yı gelecekteki Rus saldırılarından korumak amacıyla bir barış gücü gönderilmesi fikrine şüpheyle yaklaştığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı, ülkesinin 51. eyaleti yapma fikrini dile getirdiği hatırlatılarak görüşleri sorulan Tajani, “Bu fikre, Kanadalıların yanıt vereceğini düşünüyorum. Bu bana daha çok, sonuç almak için yapılmış bir şaka gibi geliyor. Trump bir iş insanı, bu yüzden pazarlık yapıyor, bu yüzden bunun ABD ile Kanada arasındaki ekonomik ilişkiye daha bağlı olduğunu düşünüyorum. Kanada’nın 51. Amerikan eyaleti olacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi.