Suriye’de Alevi katliamları protesto edildi

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HANNOER Alevi Toplumu, Güneş, Doğu Akdeniz Aleviler Birliği’nin organizasyonu ve CHP Hannover, AS.ADD, UMUT Derneği’nin destekleriyle, Suriye’de son günlerde Alevilere yönelik yaşanan katliamları protesto etmek amacıyla bir miting düzenledi. Organizatör derneklerin çağrısıyla kentin Steintor Meydanı’nda toplanan kalabalık, bir süre ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek’ gibi sloganlar attı. Daha sonra oluşturulan kortej, sloganlar eşliğinde Kröpke semtine doğru yürüyerek Hannover Tren Garı önünde miting düzenledi.

