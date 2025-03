Suriye’de Alevi katliamları protesto edildi

Haberin Devamı

HANNOER Alevi Toplumu, Güneş, Doğu Akdeniz Aleviler Birliği’nin organizasyonu ve CHP Hannover, AS.ADD, UMUT Derneği’nin destekleriyle, Suriye’de son günlerde Alevilere yönelik yaşanan katliamları protesto etmek amacıyla bir miting düzenledi. Organizatör derneklerin çağrısıyla kentin Steintor Meydanı’nda toplanan kalabalık, bir süre ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek’ gibi sloganlar attı. Daha sonra oluşturulan kortej, sloganlar eşliğinde Kröpke semtine doğru yürüyerek Hannover Tren Garı önünde miting düzenledi.



Burada, organize eden dernekler adına konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar arasında yer alan Hannover Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Belgin Zaman, Suriye’de masum erkeklerin, kadınların ve çocukların şiddetin ve adaletsizliğin kurbanı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Her insanın kökeni, etnik kimliği veya dini ne olursa olsun yaşama, güvenlik ve onur hakkı vardır. Suriye’deki tüm halkların korunmasını talep ediyoruz. Etnik veya dinsel farklılıklara dayalı hiçbir ayrımcılık ve adaletsizlik yapılmamalıdır.” Zaman, Dışişleri ve Kalkınma Bakanlarının Suriye ziyaretlerinin önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, “Almanya olarak nüfuzumuzu ortaya koymalıyız. İç savaş döneminde ve bugün işlenen suçların hesabı sorulmalıdır. Adli Soruşturma Komisyonu ve Sivil Barış Komitesi’nin kurulması yönündeki duyuru, doğru yolda atılmış ilk adımdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlık suçlarına sessiz kalınmamalıdır” dedi.Avukat Taylan Orak da yapılan katliamları protesto ederek, saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, İnsan Hakları Gözlemevi’nin Alevilere yönelik saldırıları, vahşeti ve cinayetleri dehşet verici şekilde rapor ettiğini belirtti. Orak, İnsan Hakları Gözlemevi’nin hükümet birliklerini şu hususlarla suçladığını ifade etti: Lazkiye, Tartus ve Humus bölgelerinde 29 noktada Alevilere yönelik organize katliamlar gerçekleştirildiği, Alevi kadın ve çocukların da katledildiği, Alevilere ait evlerin yakıldığı. Ayrıca, İnsan Hakları Gözlemevi’nin şu tespitleri de paylaştığını aktardı: “Mağdurların büyük çoğunluğu, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı unsurlar tarafından infaz edildi.”Orak İnsan Hakları Gözlemevinin istemlerini şu şekilde sıraladı:* Geçiş hükümetini sivil halka yönelik her türlü şiddete derhal son vermeye ve “sivillere karşı kötü muamelede bulunan herkes ağır şekilde cezalandırılacaktır” ifadesinin lafta kalmasının ötesine geçmeye çağırıyoruz.* AB ve Avrupa devletlerini, sadece özgür ve adil seçimlerle meşrulaştırılmamış bir geçiş hükümetinin temsilcileriyle el sıkışmak için Şam’a akın etmek yerine, sahada bağımsız soruşturmalar yürütmek üzere elçiler göndermeye çağırıyoruz.* Avrupa Birliği’nin Suriye’de istikrar sağlamada çıkarı varsa, adil ve özgür seçimler ile azınlıkların korunmasını sağlamalıdır.Adalet ve insan hakları herkes için sağlanmadıkça, hiçbir toplumun gerçek anlamda özgür ve huzurlu olamayacağını söyleyen CHP Hannover Başkanı Uğur Madak “Suriye’de yaşanan bu katliamların bir an önce durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için dayanışma içinde olmalıyız. Bugün burada yükselttiğimiz ses, yalnızca Alevi toplumunun değil, tüm insanlığın sesi olmalıdır. Hep birlikte, adaletin ve barışın hâkim olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Zulme karşı sessiz kalmayarak, insanlık onurunu savunmak için buradayız. Bu mücadelede dayanışmamız ve kararlılığımız, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirecektir” diye konuştu.Suriye’de yaşanan katliamın boyutlarının giderek arttığını belirten HAT Başkanı Murat Yaşık “Bir toplum her gün saldırıya uğrarken, onuru ayaklar altına alınırken, kadınları hedef alınırken, keyfi olarak tutuklanır ya da öldürülürken, kendini savunma hakkından mahrum bırakılması kabul edilemez. Aleviler, Dürziler ve Suriye’deki diğer azınlıklar sadece var olma ve hayatta kalma hakları için mücadele etmektedir. “Sahile gidin, gördüğünüz her Alevi’yi öldürün”, “Suriye ya Sünni olacak ya da yakıp yıkacağız” gibi sloganlarla katliamlar yapmaktadırlar. Bu açık soykırım çağrılarıdır, şiddet ve katliamların stratejik olarak organize edildiğinin kanıtıdır. Suriye’de yaşananlar basit bir “rejim karşıtı mücadele” değildir. Bu saldırılar etnik ve mezhepsel bir imha kampanyasının parçasıdır” dedi.Saldırıya uğrayan azınlıkları bir siyasi parti ya da hizbin parçası olarak göstermek sadece uğradıkları adaletsizliği meşrulaştırmaya hizmet ettiğini söyleyen Yaşık “Suriye halkları tehdit altında. Aleviler, Dürziler ve diğer azınlıkların soykırım çağrıları, varoluşsal tehditler ve fiziksel saldırılarla karşı karşıya kalırken uluslararası kamuoyu ve büyük ölçüde medya sessiz kalmaktadır. Gerçeğin tahrif edilmesi failleri cesaretlendirmekte ve adaletsizliği derinleştirmektedir. Tarih bu gerçeği çarpıtanlardan hesap soracaktır” ifadelerini kullandı.