Suriye ve Afganistan’a sınır dışı krizi

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ALMANYA’da ağır suç işleyen sığınmacı ve diğer yabancıların ülkelerine sınır dışı edilmeleri tartışmaları yoğunlaşırken, hükümet partileri de birbirine girdi. SPD’li Şansölye Olaf Scholz ile Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in ağır suç işleyen Suriyeli ve Afganlar ile aşırı İslamcı terör zanılarının ülkelerine sınır dışı edilmesine küçük ortak FDP tam destek verirken, diğer ortak Yeşiller’in sıcak bakmaması koalisyonda sancıları artırdı. Hükümetin küçük kanadı FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Yeşiller’e ve aynı partili Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a, “Ağır suç işleyenlerin ülkelerine sınır dışı edilmelerine engel çıkarmayın” çağrısında bulundu. Münster Yüksek İdari Mahkemesi’nin kısa bir süre önce “bireysel yaşam tehdidi görülmediği” görüşünde birleşerek Almanya’da ağır suç işleyen Afgan ve Suriyelilerin ülkelerine sınır dışı edilebileceği yönünde karar verdiğini hatırlatan FDP’li politikacı, “Bu Almanya’nın ve halkın güvenliği için gereklidir” dedi. Bunu bildikleri halde Yeşillerli politikacıların karşı çıkmalarını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

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DEMOKRATİK İLKELERE DİKKAT

Yeşillerli Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise ağır suç işleyenlerin ve teröristlerin sınır dışı edilmelerinden yana olduğunu söyledi. Ancak aşırı İslamcı Taliban’ın iktidarda olduğu Afganistan ile demokratik ilkelerden uzak Suriye’ye sınır dışı edilmesi konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirterek bu yüzden çekinceleri olduğunu da gizlemedi. Öte yandan Almanya’nın 12 yıldan beri Suriye’ye ve Taliban’nın iktidara geldiği 2021 yılından beri de Afganistan’a sınır dışı etmeyi durdurduğu belirtildi. Aynı zamanda Almanya’nın her iki ülkeyle de uzun süredir diplomatik ilişkilerinin bulunmadığına da dikkat çekildi.