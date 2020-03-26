‘Süre dolunca önce gençler sokağa çıkacak’

ALMANYA, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için pazartesi gününden itibaren iki hafta sınırlı sosyal temas yasağı getirdi. Aynı evde oturan aile fertleri hariç iki kişiden fazla insanın yan yana dışarıda dolaşması yasak. 1.5-2 metre mesafe bırakma kuralı geçerli. Restoranlar, kafeler, barlar, kuaförler, spor salonları kapalı. Bu önlemler bir anda Almanya’da sosyal hayatı durdurdu. Dışarıda çok az insan var. Herkes evlere kapandı. Ancak daha bir hafta dolmadan “Bu uygulama ne kadar sürecek?” tartışmaları başladı. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun internet platformu ‘Jodel’ üzerinden soruları yanıtladı.

Soru: Hükümet önlemleri doğru zamanda mı aldı?

Cevap: Biz önlemleri başlatmak için iyi bir zaman yakaladık. Eğer karnaval zamanı başlatsaydık, hasta sayısının çok düşük olduğu bir zamanda herkesi eve kapatsaydık, bu doğru olmazdı.

Soru: Süreç temas yasağından sonra nasıl işleyecek?

Cevap: Önce risk grubunda olmayan gençleri dışarı bırakacağız. Ama testlere ve virüs taşıyanların temaslarını takibine kararlıca devam edeceğiz. Böylece virüsün yayılmasının tekrar patlamasını önleyeceğiz.

Soru: Okullar, üniversiteler ne zaman açılacak?

Cevap: İki hafta içinde sonuçları gördükten sonra karar vereceğiz. Biz bir çıkış stratejisi üzerinde çalışıyoruz.

Soru: Enflasyonu nasıl önleyeceksiniz?

Cevap: Merkez Bankası’na güveneceğiz. Çok fazla mali vaatlerden kaçınacağız.

Soru: Test edilmeyen virüs taşıyıcı sayısını ne kadar tahmin ediyorsunuz?

Cevap: Bunu kimse bilmiyor. Ama Almanya’daki düşük ölü sayısı karanlıkta kalan virüs sayısının düşük olduğunu gösteriyor.

Soru: Hastaneleri nasıl hazırlıyorsunuz?

Cevap: 24 bin olan yoğun bakım yatak sayısını 48 bine çıkarmaya çalışıyoruz.

Soru: Başbakan Angela Merkel uzun süre korona karantinasında kalırsa, planınız ne?

Cevap: Biz Başbakan Merkel’in korona olmadığından çok umutluyuz.

Soru: Tuvalet kâğıdı sıkıntısı yaşanır mı?

Cevap: Şimdi normalden 1.5 kat daha fazla tuvalet kağıdı üretiliyor.