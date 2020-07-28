Süre daraldıkça kaygılar artıyor

ALMANYA Veliler Konseyi’ne göre okullar yeni eğitim dönemi için gerekli hazırlıkları yapamadı. Almanya Veli Birlikleri Başkanı Stephan Wassmuth da büyük bir kargaşadan korktuğunu söyledi. Wassmuth, yaşanacak kargaşa nedeniyle okulların tekrar kapanacağını ve eğitimin planlandığı gibi yapılamayacağının endişesini taşıdığını da kaydetti. Federal Tabipler Birliği ise çocukların düzenli olarak okullarda ders yapmamaları durumunda sadece eğitimden uzak kalmayacaklarını, psikolojik ve bedensel gelişimlerinin de etkileneceğine işaret etti. Federal Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt “Çocukların çıkarı için okullarda derslerin yapılabilecek olması gerekiyor. Eğitim alamayan çocukların fiziksel, psikolojik ve zihinsel gelişimleri de olumsuz etkilenir” dedi. Almanya’da Baden Württemberg hariç tüm eyaletlerde okul tatilleri başladı. Baden Württemberg’de öğrenciler karnelerini perşembe günü alacak. Bazı eyaletlerde ise tatil sona ermek üzere. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde pazartesi günü ders başı yapılacak. Aralarında Berlin’in de bulunduğu bazı eyaletlerde ise okul tatili 7 Ağustos tarihinde sona eriyor.