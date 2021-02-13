Şüpheli valizden tuvalet kağıdı çıktı

AŞIRI sağcı Almanya için Alternatif (AfD) tarafından Kovid-19 tedbirini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 100 kişi Alexander Meydanı’nda toplandı. Daha sonra Unter den Linden ve 17 Haziran caddeleri üzerinden Başbakanlık binasının önüne kadar yürüyen göstericiler ‘Korona çılgınlığını durdurun’, ‘Panik yapmayı bırakın’ ve ‘Ekonomi ölüyor’ yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Başbakanlığın önünde yapılan konuşmalarda, federal hükümet tarafından alınan Kovid-19 önlemlerinin sorgulanması gerektiği belirtildi, alınan tedbirlerin mantıksız olduğu ve yaşlıların yalnızlığa terk edildiği ifade edildi. Konuşmalarda, alınan önlemler nedeniyle çok sayıda işletmenin iflasın eşiğine geldiği ve birçok insanın da işsiz kaldığı aktarılarak hükümete Kovid-19 tedbirlerine son verme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, Federal Meclis’in önündeki çimenlik alanda şüpheli bir valiz bulunması sebebiyle Meclis’in çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve yaklaşık 1 saat bölgeye giriş izni verilmedi. Uzmanlar tarafından incelenen valizin içinden radyo, tuvalet kağıdı ve CD’ler çıkması üzerine güvenlik önlemleri kaldırıldı.



