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Süpermarkette bıçaklı saldırı! İki kişiyi yaraladı...

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#AVRUPADAN HABER#Hungen #Rewe
Süpermarkette bıçaklı saldırı İki kişiyi yaraladı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 10:03

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Hungen kasabasında bir süpermarkette yaşanan olay, büyük bir polis operasyonuna neden oldu. Çarşamba akşamı ‘Rewe’ şubesine giren 43 yaşındaki bir adam, iki kişiye saldırarak markette kaos yarattı ve ardından içeride saklandı.

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POLİSİN verdiği bilgilere göre, bıçaklı saldırgan saat 19.40 sıralarında markete girerek iki kişiyi yaraladı. Ancak olay sırasında bıçağını kullanmadığı belirtildi. Market çalışanları ve polis, hızla harekete geçerek süpermarketi boşalttı ve saldırganı içeride kilitledi. Saat 22.00 sıralarında saldırgan market içerisindeki bir yangın alarmını çalıştırdı, bunun üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir yangın tespit edilemedi. Saat 23.00’te market çevresindeki güvenlik çemberi genişletildi ve olay yerine özel harekât ekipleri gönderildi. Marketin detaylı aranmasının ardından saldırgan, saklandığı yerde özel ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın arka planı henüz netlik kazanmadı.

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#AVRUPADAN HABER#Hungen #Rewe

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