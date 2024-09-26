Süpermarkette bıçaklı saldırı! İki kişiyi yaraladı...

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POLİSİN verdiği bilgilere göre, bıçaklı saldırgan saat 19.40 sıralarında markete girerek iki kişiyi yaraladı. Ancak olay sırasında bıçağını kullanmadığı belirtildi. Market çalışanları ve polis, hızla harekete geçerek süpermarketi boşalttı ve saldırganı içeride kilitledi. Saat 22.00 sıralarında saldırgan market içerisindeki bir yangın alarmını çalıştırdı, bunun üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir yangın tespit edilemedi. Saat 23.00’te market çevresindeki güvenlik çemberi genişletildi ve olay yerine özel harekât ekipleri gönderildi. Marketin detaylı aranmasının ardından saldırgan, saklandığı yerde özel ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın arka planı henüz netlik kazanmadı.