Süpermarketlerde ‘tereyağı fiyatı’ savaşı

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TEREYAĞI fiyatlarını ilk düşüren Lidl ve Kaufland olurken, bu hamle market zincirleri arasında domino etkisi yarattı. Aldi Nord ve Aldi Süd de fiyatlarını geri çekti. Ardından Rewe, Penny, Norma, Edeka ve Netto gibi büyük perakendeciler de kendi markalarına ait tereyağlarında indirim yapacaklarını duyurdu. Uzmanlara göre, bazı temel gıda ürünlerinin fiyatı düştüğünde rakip marketler de hızla benzer adımlar atıyor. Bu kez de yaşanan durum bir fiyat savaşına dönüştü. Sektör dergisi Lebensmittel Zeitung (LZ), büyük zincirlerin fiyat düşürmeyi muhtemelen önceden planladığını öne sürdü.

DİĞER ÜRÜNLERE DE YANSIR

Geçen yıl ekim ayında en ucuz Alman marka tereyağının fiyatı 2.39 Euro’ya yükselerek tarihi bir seviyeye ulaştı. Tereyağı fiyatları son yıllarda büyük dalgalanmalar yaşadı. Örneğin, 2023 yazında birçok markette bir paket tereyağı 1.39 Euro’ya kadar düşmüştü. Ancak şu an yine zirvede seyrediyor. Tüm bu artışlara rağmen Alman tüketiciler tereyağından vazgeçmiyor. YouGov’un piyasa araştırmasına göre, 2024’ün son çeyreğinde kişi başına tereyağı tüketimi yalnızca yüzde 1.3 oranında düştü. Bu rekabetin ilerleyen günlerde diğer temel gıda ürünlerine de yansıması bekleniyor.