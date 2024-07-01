‘Süper zenginlerden vergi alalım’

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 09:53
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Almanya’da, Ekonomik İşbirligi ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze küresel eşitsizlik karşısında milyarderlere yönelik küresel bir vergi önerisine sıcak baktığını söyledi.
SPD’li siyasetçi Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığı tarafından bu hafta sunulan süper zenginlerden vergi alınması fikrinin “çok önemli ve doğru bir girişim” olduğunu belirtti. Schulze, koronavirüs salgını sırasında dünyanın en zengin beş insanının servetlerini ikiye katladığını, buna karşın insanlığın yarısının daha da yoksullaştığını ifade etti. Dünyanın daha eşitsiz ve adaletsiz hale geldiğini kaydeden Bakan Schulze, eğer birçok ülkenin milyarderler için asgari bir vergi uygulamaya koyması halinde, adaletsizliği engellemek için iyi bir araç olacağını kaydetti. Brezilya tarafından sunulan konsepte göre, dünya çapındaki tüm milyarderlerin servetleri üzerinden en az yüzde iki vergi ödemeleri gerekecek. Bu sayede devlet kasasına yılda 250 milyar ABD doları gireceği tahmin ediliyor.
DAHA FAZLA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR
Brezilya’nın önerisine destek veren Alman Bakan Schulze, açlıkla mücadele ve çatışmaların önlenmesi, gelecekteki salgın hastalıklarla mücadele veya iklim değişikliğinin önlenmesi için büyük mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Schulze, “Bu nedenle devletlerin yeni geliri çok kârlı bir şekilde kullanacağından eminim” dedi. Öte yandan iç siyasetle ilgili görüşlerini de paylaştı. SPD’li siyasetçi bakanlığının yeni bütçede daha fazla kesintiye uğrayabileceğini hatırlatılması üzerine, bütçenin kesilme planlarını eleştirdi. Maliye Bakanı Christian Lindner
(FDP) kalkınma bütçesinin 9.9 milyar Euro’nun altına indirilmesini önermişti. Schulze, “Benim buna cevabım, Almanya’nın mevcut küresel durumda daha az değil, daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyacı olduğudur” yanıtını verdi.