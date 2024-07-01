‘Süper zenginlerden vergi alalım’

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SPD’li siyasetçi Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığı tarafından bu hafta sunulan süper zenginlerden vergi alınması fikrinin “çok önemli ve doğru bir girişim” olduğunu belirtti. Schulze, koronavirüs salgını sırasında dünyanın en zengin beş insanının servetlerini ikiye katladığını, buna karşın insanlığın yarısının daha da yoksullaştığını ifade etti. Dünyanın daha eşitsiz ve adaletsiz hale geldiğini kaydeden Bakan Schulze, eğer birçok ülkenin milyarderler için asgari bir vergi uygulamaya koyması halinde, adaletsizliği engellemek için iyi bir araç olacağını kaydetti. Brezilya tarafından sunulan konsepte göre, dünya çapındaki tüm milyarderlerin servetleri üzerinden en az yüzde iki vergi ödemeleri gerekecek. Bu sayede devlet kasasına yılda 250 milyar ABD doları gireceği tahmin ediliyor.