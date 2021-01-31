Süper Lig'de tepki çeken görüntü

Süper Lig'de BB Erzurumspor'un Kazım Karabekir Stadyumu'nda Ankaragücü'nü ağırladığı maçta sahanın zemini futbolseverleri şaşırttı. Özellikle ceza sahası içerisindeki çimlerin tamamen yok olduğu görüldü. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından bu duruma tepki gösterirken, saha için 'tarla' yorumları yapıldı.

Mücadelede her iki takımın kalecisinin de zemin nedeniyle zorluk yaşaması dikkati çekti. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Bakan Kasapoğlu'ndan stat zeminleri açıklaması: Yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı. Bakan Kasapoğlu, 'Bazı tahsislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmalara başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik' dedi.