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Avrupa
Haber Giriş: 12.05.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de son iki haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler

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Süper Lig'de son iki haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler

Süper Lig'de son haftalara girilirken azalan puan farkı akıllara son iki haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu kaptıran takımları getirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Bitime iki hafta kalan Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olması, rakiplerin şampiyonluk umutlarını yükseltti.

İlk üç sıradaki takımlar şampiyonluk hesapları yaparken, son iki haftaya lider giren Beşiktaş'ın gelecek haftalarda nasıl bir refleks göstereceği merak ediliyor.

ŞAMPİYONLUĞU SON İKİ HAFTADA BIRAKANLAR
Süper Lig'de bazı sezonlar son iki hatta son haftaya lider giren takımların şampiyonluğu kaybettiği zamanlar oldu. İşte o sezonlar ve şampiyonlar...

Süper Ligde son iki haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler
1986/1987 SEZONU BEŞİKTAŞ
Ligin bitimine iki hafta kala, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Galatasaray 50 puana sahiplerdi. Siyah-beyazlılar averajla rakibinin önünde yer alıyordu.

Sondan bir önceki hafta Beşiktaş sahasında 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 85. dakikasında Denizlisporlu Erol Tolga'nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirveyi ele geçirdi.

Son hafta iki takımda rakiplerini yendi. Beşiktaş son iki haftasına lider girdiği sezonda şampiyonluğu kaybederken Galatasaray ise 14 yıl sonra ipi göğüsledi.

Süper Ligde son iki haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler
2005/2006 SEZONU FENERBAHÇE
Fenerbahçe 77 puanla lider, Galatasaray ise aynı puanla ikinci sıradaydı. İkili averajda üstünlük de sarı-lacivertlilerdeydi.

Ligin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray iki puan farkla zirvede yer aldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Süper Ligde son iki haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler
2009/2010 SEZONU FENERBAHÇE
Fenerbahçe ile Bursaspor arasında geçen şampiyonluk yarışında sarı - lacivertliler son iki haftaya Bursaspor'un bir puan önünde girdi.

Fenerbahçe ligin son maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınca, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Bursaspor zirveye çıkarak tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan etti.

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